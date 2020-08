Von Peter Wiest

Heidelberg. Er hat lange gesucht, hat etliche vergebliche Anläufe genommen – und ist jetzt doch zumindest an einem Etappenziel angekommen: Endlich gibt es wieder Live-Musik – wenn auch (noch) nicht wieder wie gewohnt in den Räumlichkeiten im Keller des Anwesens in der Leyergasse 6. Das möglich zu machen, war wochenlang oberstes Ziel von Wolfgang Graf, dem ehemaligen Vereinsvorsitzenden und Pächter des Jazzhauses. Dass es in den engen Räumlichkeiten vorerst keine Veranstaltungen mehr geben würde, war seit Beginn der Corona-Krise im März klar. Jetzt jedoch hat sich doch eine Konzert-Möglichkeit aufgetan, und dann auch noch in ganz ungewöhnlichem Ambiente: auf dem Solarschiff "Neckarsonne".

In Zusammenarbeit mit dessen Betreiber lädt der Verein Jazzhaus an drei Sommer-Samstagen zu ganz besonderen Veranstaltungen – verbunden mit einer Schifffahrt auf dem Neckar. Dass sich die mitfahrenden Musikfreunde dabei zurücklehnen und in aller Ruhe den Live-Klängen lauschen können, garantiert allein schon die Tatsache, dass das Solarschiff praktisch geräuschlos unterwegs ist.

Er habe in den zurückliegenden Wochen mehrere Anläufe unternommen, um an anderen Orten in der Stadt Live-Konzerte zu veranstalten, schildert Graf. Dies sei aus unterschiedlichen Gründen zunächst nicht gelungen. So habe es die Stadt abgelehnt, eine Genehmigung zu erteilen für so genannte "Jazz-Spaziergänge" zu Themen wie "Goethe in Heidelberg" oder "Hölderlin in Heidelberg" auf das Schloss oder den Philosophenweg; dies mit der Begründung, die Corona-Vorschriften könnten dabei nicht eingehalten werden. Auch für ein Open Air im Barock-Garten beim Anglistischen Seminar erhielt Graf keine Genehmigung seitens der Uni. Und sein Anliegen, ein Konzert im Garten des Kurpfälzischen Museums zu machen, wurde von der Museums-Verwaltung "mit großem Bedauern" abgelehnt, wie es hieß: "Weil man auch selbst dort mit Rücksicht auf das Restaurant und die Anwohner ja keine Veranstaltungen durchführt", so Graf. Umso glücklicher sind die Vereinsmitglieder, dass es jetzt doch noch gelungen ist, mit dem Solarschiff eine attraktive alternative Konzert-Location zu finden. "Ich habe mir gedacht, wenn es an Land nicht klappt, dann gehe ich aufs Wasser", schmunzelt Graf, der sich auf die drei Konzerte freut.

Am Samstag, 8. August, tritt dabei zunächst die "Gerd Band" auf mit den Musikern Gerd Baier, Mario Fadani und Dirk Schilgen. Das zweite Konzert gestaltet am Samstag, 22. August, das Heidelberger Duo "Belly & Me" mit Annabelle von Prittwitz und Hanno Giulini, die unter anderem Stücke aus ihrem neuen Album "Soul Tattooze" spielen; als "Special Guest" ist dann der Heidelberger Schlagzeuger Steff Bollack dabei.

Am Samstag, 12. September, heißt es "Jazz à la flute" mit Isabell Bodenseh und Lorenzo Petrocca, die das Duo "The good Live" bilden. Die Konzerte beginnen jeweils um 18 Uhr. Die Schifffahrt dauert etwa 50 Minuten; danach klingt der Abend an der Anlegestelle bei der Alten Brücke aus. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, weshalb eine Voranmeldung hier nötig.

Konzerte im Jazzhaus sind laut Graf frühestens ab Ende des Jahres wieder möglich. Derzeit überlege man, ob dies trotz einer eventuell stark begrenzten Zuschauerkapazität zwischen zwölf und 25 Personen versucht werden soll. Dankbar sei man den zahlreichen Spendern, die es bisher möglich machten, die laufenden Kosten für die Räumlichkeiten zu bezahlen. Spenden sind weiter willkommen und können hier abgegeben werden.