Heidelberg. (rie) Schlosskoch Martin Scharff war schon immer einer, der über den Tellerrand blickt. Das ist ganz wörtlich gemeint, denn dem 57-Jährigen ist neben dem, was auf den Teller kommt, genauso wichtig, seinen Gästen drumherum ein Spektakel zu bieten. Das zeigt er nun mit seinen "James Bond Nights" im Königssaal des Schlosses, die am Freitag Premiere feierten.

Pünktlich zum – so oft verschobenen – Kinostart des neuen 007-Films "Keine Zeit zu sterben" liefern Scharff und sein Team einen Abend ab, der fast alle Sinne anspricht. Die vier Gänge, jeweils inspiriert von verschiedenen Bond-Filmen, begleitet Moderator Danny Morgenstern, mit Bond-Anekdoten. So erinnert er, während die Gäste in Anlehnung an "Octopussy" (1983) ein Zitronenrisotto mit Oktopus verspeisen, an einen anderen Roger-Moore-Klassiker: "Der Spion, der mich liebte." Da fährt Bond mit seinem unterwassertauglichen Lotus Esprit durchs Meer. Am Strand angekommen, kurbelt er das Fenster runter – und wirft eine Rotbarbe raus. "Das Auto ist innen trocken. Wo kommt der Fisch her?", lacht Morgenstern. "Bond-Filme haben eben eine solche Rasanz, dass man so etwas gar nicht merkt."

Für die richtige Atmosphäre sorgen aber vor allem die Musiker der Freddy Wonder Combo. Sie spielen die berühmtesten Bond-Songs mit viel Power: von "Goldfinger" über "Licence to kill" bis "Golden Eye" und "Skyfall". Besonders die Sängerinnen Tess D. Smith und Michelle Bradshaw, aber auch Keyboarder und Sänger Markus Zimmermann begeistern die Zuschauer mit ihren Interpretationen: nahe am Original – und doch mit eigener Note.

Den Premierenabend perfekt macht die Anwesenheit zweier echter Bond-Darsteller: Götz Otto war 1997 Handlanger des Bösewichts Elliot Carver in "Der Morgen stirbt nie", und Simone Bechtel durfte 1995 Pierce Brosnan in "Golden Eye" ein paar Sekunden lang im Casino über die Schultern gucken. Am Ende war es ein gelungener Abend, vor allem für alle echten 007-Fans – zu einem nicht ganz günstigen Preis (169 Euro pro Person).

Info:

Karten für die Shows am 16. und 17. Oktober auf www.heidelberger-schloss-gastronomie.de