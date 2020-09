Corona-Testergebnis dabei? Das ist von kommender Woche an Voraussetzung, um stationär in den Einrichtungen des Universitätsklinikums aufgenommen zu werden. Damit reagiert das Klinikum auf die steigenden Fallzahlen. Foto: dpa

Von Julia Lauer

Heidelberg. Das Universitätsklinikum verschärft seine Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus: Wer als stationärer Patient einen Krankenhausaufenthalt plant, soll künftig nachweisen, dass er nicht an Corona erkrankt ist – das gilt vor anstehenden Operationen ebenso wie vor Geburten oder geplanten Aufenthalten in der Psychiatrie. Die Regelung tritt ab kommendem Mittwoch, 16. September, in Kraft, wie das Universitätsklinikum am Freitag mitteilte. In Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis ist das Klinikum die erste medizinische Einrichtung, die eine flächendeckende Testung aller stationären Patienten voraussetzt.

"In den vergangenen Wochen sind die Fallzahlen nach oben gegangen", erklärt Klaus Heeg, Professor für Mikrobiologie, diesen Schritt. Das Gesundheitsamt sprach gestern von aktuell 125 aktiven Fällen im Stadtgebiet und im Rhein-Neckar-Kreis. "Es besteht also ein Risiko, dass Patienten eine Corona-Infektion haben, zumal die Zahl der Erkrankungen ohne Symptome zunimmt", sagt Heeg, der auch die sogenannte Corona-Taskforce an seinem Haus leitet, einen Verbund von Experten zur Eindämmung der Pandemie. Die umfassende Testung der Patienten solle nun ermöglichen, auch asymptomatische Infektionen zu erkennen und so größtmögliche Sicherheit der anderen Patienten sowie des Klinikpersonals zu gewährleisten.

Wenn ein Klinikaufenthalt bevorsteht, wird nun vor Ort bei der Erfassung der persönlichen Daten auch nach dem Ergebnis eines Corona-Tests gefragt. "Wir nehmen jeden Tag etwa 300 Patienten stationär auf. Es sind also sehr viele, die wir testen müssten. Das wollen wir ins Vorfeld verlagern", erläutert Heeg das Vorgehen des Klinikums.

Aber auch manche Patienten, die nur zu einem Termin ins Klinikum kommen, müssen ihre Coronafreiheit nun nachweisen – und zwar dann, wenn sie aus medizinischen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können. Etwa bei Problemen mit den Nasennebenhöhlen, wobei die behandelnden Mediziner einem erhöhen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Diejenigen Patienten, die während der ambulanten Untersuchung und Behandlung eine Maske tragen können, müssen sich hingegen nicht testen lassen.

Patienten können den Test zum Beispiel von ihrem Hausarzt durchführen lassen. "Die Kosten übernimmt die Kasse", meint Heeg. Wichtig zu wissen ist auch: Der Test darf maximal 48 Stunden zurückliegen, sodass das Zeitfenster zwischen dem Test und dem beginnenden Klinikaufenthalt möglichst klein ist – und eine Infektion in der Zwischenzeit möglichst unwahrscheinlich. Allerdings: Je nach Labor kann es auch länger dauern, bis das Ergebnis vorliegt. Wenn Patienten deshalb ohne Resultat kommen, führt die Klinik einen Schnelltest durch. Gleiches gilt für Notfall-Patienten.

Wenn das Ergebnis positiv ist, ist das Verschieben des Aufenthalts eine Option. Aber: "Bei notwendigen Behandlungen werden Patienten unter Beachtung der Covid-Maßnahmen aufgenommen", sagt Heeg. Schon im Februar wurden hierzu spezielle Stationen eingerichtet.

Bisher lief es am Universitätsklinikum so, dass Patienten mit verdächtigen Symptomen getestet wurden, ab Mai auch all jene, die neu auf der Intensivstation aufgenommen wurden. Dass nun breiter getestet wird, ist Teil eines sechs Stufen umfassenden Strategieplans, den das Klinikum gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises entwickelt hat. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen seien nun die Maßnahmen der zweiten Stufe angezeigt, teilte das Universitätsklinikum mit.

"Patienten sollen sich darauf verlassen, dass hier alles Covid-frei ist", fasst der Infektionsspezialist Heeg das Ansinnen des Universitätsklinikums zusammen. In Deutschland seien auch andere Krankenhäuser bereits zu einer umfassenden Testung übergegangen, sagt Heeg – so zum Beispiel das Klinikum Mannheim, mit dem man in engem Austausch stehe.