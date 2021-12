Von Sarah Hinney

Heidelberg. Hoher Besuch im Patrick-Henry-Village: Am späten Freitagnachmittag war Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) im Impfstützpunkt Rhein-Neckar in der ehemaligen US-amerikanischen Siedlung zu Gast. Seit acht Tagen ist Spiegel im Amt. "Noch kann ich mitzählen", scherzte die 41-Jährige.

Und so darf ihr Besuch auch als politisches Signal verstanden werden, denn ihr ging es vor allem darum, sich ein Bild von der am Montag eröffneten Kinderimpfstraße zu machen. "Es ist wichtig, dass kindgerechte Angebote geschaffen werden, und ich kann nur an alle Familien, die sich bereits für eine Kinderimpfung entschieden haben, appellieren, jetzt schnell einen Termin zu machen", sagte Spiegel. Allen anderen empfahl sie, Informationsangebote zur Impfung wahrzunehmen, den Erwachsenen riet sie zur Boosterimpfung. "Die Impfung ist das wichtigste Werkzeug in der Pandemie."

Die Ministerin betonte dabei auch die Bedeutung geöffneter Schulen. Denn Schule sei nicht nur ein Ort, sondern auch "ein Anker der Geborgenheit". Landrat Stefan Dallinger freute sich sichtlich über den Besuch und das Interesse der Ministerin. Er nutzte aber auch die Gunst der Stunde, um einen "Weihnachtswunsch" zu äußern: "Wir sind zum zweiten Mal als Feuerwehr ins Impfen eingestiegen. Aber wir können nicht ständig zu und wieder aufmachen. Wir brauchen jetzt gemeinsame Absprachen mit Land und Bund für eine nachhaltige Impfstrategie."

Auch Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg betonte, dass es nur gemeinsam gelingen könne, die Pandemie zu bekämpfen: "Es war mir eine Herzensangelegenheit, dass schnell ein Angebot eingerichtet wird." Auch um Kinderärzte zu entlasten. Am Mittwoch hatte der Rhein-Neckar-Kreis mehrere Hundert Impftermine online gestellt. Vier Stunden später waren sie ausgebucht. Für Dallinger ist das ein deutliches Signal dafür, dass der Wunsch der Eltern nach der Impfung da ist. Anfang nächster Woche werden neue Termine folgen – dann für Anfang Januar. Die Stadt wird am Mittwoch außerdem eine Online-Informationsveranstaltung zum Kinderimpfen anbieten.

Der elfjährige Philipp war gegen 17.30 Uhr schon frisch geimpft und saß mit seinen Eltern im Wartebereich, als sich Anne Spiegel erkundigte, wie es ihm geht. "Gut." Nur der Presserummel war Philipp offensichtlich etwas unangenehm. Wie die Kinder selbst über die Impfung denken, zeigen die ersten von ihnen gemalten Bilder, die die Impfstraße zieren. Ein lächelndes Buntstiftmännchen, eine Spritze und zwei traurig guckende Coronaviren – Bilder sagen manchmal mehr als Worte.