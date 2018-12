Sorgten für einen abwechslungsreichen Abend: Die Künstler zeigten beim Wintervarieté die ganze Bandbreite des Genres. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr bei den Sängern Oli Dums und Ornella de Santis (Mitte, in weiß). Foto: Hoene

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Das Wintervarieté steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Musik: Die "Stimme der Pfalz", Oli Dums, und Vorentscheids-Finalistin von "Unser Star für Baku", Ornella de Santis, verwandeln die Show-Arena auf dem Areal des "Heidelgarde" in einen kleinen Konzertsaal. Die Produzenten Florian Keutel und Jonas Seidel sind mächtig stolz auf ihr neues Programm: "Die Resonanz ist bis jetzt überragend."

Dabei haben die beiden viel gewagt mit dem neuen Konzept. Denn in diesem Jahr ist alles neu: Vom Schloss zog das Wintervarieté an den Neckar - auf das Areal zwischen Zoo und Tiergartenbad. Der Königssaal wurde ersetzt durch die kuppelförmige Show-Arena und auch auf einen Conférencier, der durch das Programm führt, verzichten die Produzenten mittlerweile. Dafür bieten sie jetzt mit atemberaubenden Luftnummern und einer Lasershow Attraktionen, die im Schloss überhaupt nicht möglich waren. Keutel und Seidel halten allerdings auch an Altbewährtem fest: Die Mittelbühne mit Steg sorgt auch in diesem Jahr für das Gefühl, mittendrin zu sein - und wieder gibt es ein Drei-Gänge-Menü zur Show, für das jetzt aber nicht mehr Sternekoch Martin Scharff verantwortlich zeichnet.

"Jeder der reinkommt, schaut hoch und ist beeindruckt", schwärmt Keutel von der Show-Arena. An deren höchstem Punkt baumelt dann auch schon wenig später das Duo Bliss an einem Ring herab. Die Besucher halten den Atem an, als die Artistinnen mehrere Meter über dem Boden ihr Können unter Beweis stellen. Eine willkommene Abwechslung stellt dann der "Bewegungsvirtuose" Herr Niels dar, der mit einer Mischung aus Pantomime, seinem eigenwilligen Tanzstil und dem "verdammt schweren" Bar-Trick für Begeisterung sorgt. Keutel weiß genau: "Herr Niels ist einfach ein Publikumsliebling."

Immer wieder liefern dann die beiden Sänger und das "Vegas Showballett" musikalische und choreografische Höhepunkte - mal pompös und energiegeladen, dann wieder ruhig und verträumt. Kaum mehr auf ihren Sitzen halten können sich dann einige Damen, als die "Mustache Brothers" die Bühne stürmten. Das Slapstick-Duo zieht alle Register, verpasst sich Ohrfeigen, wirbelt herum und bleibt nur eines schuldig: Den angekündigten "Salto Mortale", den die Männer mit den angeklebten Schnauzbärten vorführen wollten.

Alle Erwartungen übertrifft später allerdings die Laser-Show, die erstmals im Programm auftaucht. Die habe man im Königssaal nicht zeigen können, so Keutel. Der Raum könne nicht völlig abgedunkelt werden - und würde so den Effekt ruinieren. In der Show-Arena hat "Laser Man" dagegen leichtes Spiel: Im Takt der Musik "greift" er sich die Laserstrahlen und wirbelt sie gekonnt herum.

Aufsehen erregend ist auch Daniel Gollas Auftritt: Der "Showpilot" steuert seine selbst gebauten Modellflugzeuge über die Köpfe der Zuschauer, zeigt Kunststücke zum Takt der Musik, navigiert zentimetergenau durch die Arena - und steuert die kleinen Propellermaschinen dabei sogar hinter seinem Rücken.

Info: Das Wintervarieté spielt noch bis Sonntag, 6. Januar, im "Heidelgarden", Tiergartenstraße 13. Tickets ab 49 Euro gibt es im Internet unter www.winter-variete-heidelberg.de/tickets.html. Zwei Drittel des Kontingents sind bereits verkauft.