Von Karla Sommer

Heidelberg. Na, es geht doch, zumindest bei der neuen Bundesregierung - wenn man einmal von der CSU absieht. Die Hälfte der Ministerposten bei SPD und CDU ging an Frauen. Doch eine solche Verteilung ist in vielen Kommunen und auf Landesebene alles andere als selbstverständlich. Warum das so ist, und wie man es ändern kann, darüber diskutierten am Freitag im Rathaus sechs Frauen aus fünf Parteien.

Lediglich ein Viertel der Abgeordneten im baden-württembergischen Landtag sind weiblich. Und im Heidelberger Gemeinderat sieht es nur wenig besser aus: 15 von 48 Mitgliedern sind Frauen, das sind gerade einmal 31 Prozent. Warum ist das so? Die ehemalige Heidelberger Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz sieht Netzwerke für Frauen als unverzichtbar an. Und sie bedauert rückblickend, nicht mehr als Mentorin gewirkt zu haben, "denn Frauen müssen sich unbedingt solidarisch fühlen mit Frauen". Als SPD-Politikerin habe sie es nicht einfach gehabt, aber ihr unbedingter Wille habe ihr geholfen: "Wenn man eine Überzeugung hat, dann kämpft man auch dafür."

Sahra Mirow, Vorsitzende der Fraktion Linke/Piraten im Heidelberger Gemeinderat, beschrieb Parteien als von Männern geprägte Machtstrukturen. Sie setzte deshalb gesamtgesellschaftlich an: "Die Strukturen sind immer noch patriarchalisch. Die müssen wir als Frauen verändern - und nicht dabei mitspielen."

Strukturen und Netzwerke - da setzt der überparteiliche Verein "Politik mit Frauen" an. "Wir arbeiten daran, dass Frauen eine Chance bekommen", erklärte seine Präsidentin Gudrun Wilhelm. Erklärtes Ziel des Vereins ist es, den Frauenanteil in den kommunalen Parlamenten zu erhöhen - und zwar durch Mentoring. Der Verein stellt Frauen, die ein politisches Amt anstreben, eine erfahrende Mandatsträgerin zur Seite. "Das endet dann mit der kommunalen Wahl", so Wilhelm.

Für die CDU saß die Landtagsabgeordnete Claudia Martin auf dem Podium. Sie bewies politische Entschlossenheit, als sie 2016 aus der AfD austrat. 2017 wurde sie von der CDU aufgenommen. "Ich wollte keine Einzelkämpferin mehr sein und mir selber treu bleiben", umschrieb sie ihre isolierte Position in der Rechtspartei.

Den eigenen politischen Anspruch klar zu machen, ist der Ansatz von Sandra Detzer. "Das muss nicht aggressiv sein, sondern eher mit Nachdruck", so die Landesvorsitzende der Grünen, die auch im Heidelberger Gemeinderat sitzt. Wie viel Nachholbedarf es gibt, illustrierte Detzer mit einem erstaunlichen Vergleich: "Wir haben weniger Frauen im Landtag als im Parlament in Afghanistan", sagte sie. Denn kaum zu glauben: Im Kabuler Parlament gibt es eine Quote.

Und so kritisierte Detzer auch das hiesige Wahlrecht: Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, in dem die Wähler bei Landtagswahlen nur eine Stimme haben. Sie können damit nicht, wie bei Bundestagswahlen, zusätzlich für eine Liste stimmen oder wie bei Kommunalwahlen durch sogenanntes Kumulieren und Panaschieren eigene Schwerpunkte setzen. Deshalb gab die FDP-Landtagsabgeordnete Gabriele Reich-Gutjahr den gut 50 Besucherinnen der Veranstaltung noch einen Rat mit auf den Weg: "Wenn wir konsequent Frauen wählen, können wir viel erreichen. Nächstes Jahr ist Kommunalwahl - nutzen Sie die Chance!"