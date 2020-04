Von Werner Popanda

Heidelberg. Freunde und Liebhaber der kurpfälzischen Mundart, die sich in den letzten fünf Jahren die Frage gestellt haben, wo denn nur der neue und damit fünfte Band mit "Gedichde uff Kurpälzisch" von Irma Springer bleibt, werden sich über die folgende Nachricht freuen: Ab jetzt kann "Uffghowene Masche" in jedem Buchladen oder bei ihr erworben werden. So lautet der Titel ihres neuen Reimwerks, womit sich zugleich die Reihe der bisher erschienenen "Handarbeits"-Titel à la "Selwergschtrickt" und "Zwee rechts, zwee links" fortsetzt. Darin findet man auch wieder Springers wunderbaren Humor.

Das Licht der Welt erblickte die 93-Jährige am 6. April 1926 in einer Bergheimer Klinik. Aufgewachsen ist Irma, geborene Hohl, in der Neugasse in der Altstadt. Oder besser: in der "Mittelstadt", wie Alteingesessene den vom Bismarckplatz aus gesehenen vorderen Teil der Altstadt nennen.

Nach Volksschule, Höherer Handelsschule und Aufbauschule arbeitete sie 38 Jahre lang als Personalsachbearbeiterin und Sekretärin bei den US-Streitkräften. 1955 heiratete sie Ernst Springer, der später als Kunstmaler und Zeichner von sich reden machte. Mit ihm zog sie nach Ziegelhausen, wo beide 38 Jahre lang lebten.

Aufgrund einer schweren Erkrankung ihres Mannes Ernst Springer zog das Ehepaar 1993 in eine rollstuhlgerechte Wohnung im Wieblinger Weg um. Ernst Springer verstarb zwar vor 20 Jahren, doch seine Zeichnungen illustrieren unverändert die Gedichtbände seiner Frau. Am Anfang der poetischen Karriere von Irma Springer standen indes keine "Gedichde uff Kurpälzisch", sondern Muttertags-, Frühlings- und Liebesgedichte auf Hochdeutsch.

Obendrein kam sie in der "Bütt" der Ziegelhäuser Karnevalisten zu Fastnachtsehren. Vor über 20 Jahren belegte Irma Springer dann einen Kurs der Akademie für Ältere, der von der mehrfach preisgekrönten Mundartdichterin Ilse Rohnacher geleitet wurde. Hier, so ihr Rückblick, wurde "das Handwerkliche gelernt".

Irma Springer sitzt der Schalk im Nacken, und das, obgleich sie in letzter Zeit mit dem einen oder anderen gesundheitlichen Problem zu kämpfen hatte. Dies erklärt auch, weshalb es von ihrem vierten bis zu ihrem fünften Gedichtband etwas länger gedauert hat. Jedenfalls habe sie der Ärztin, die vor ihrer Herzoperation vor drei Jahren von ihr wissen wollte, ob sie diese Operation wirklich wolle, dies geantwortet: "Ja, ich muss doch noch den fünften Band fertigstellen!"

Info: Das Buch "Uffghowene Masche" mit der ISBN 978-3-940968-44-9 kann auch bei der Autorin bestellt werden, unter Telefon 06221 / 163399, oder per E-Mail an: irma-springer@gmx.de. Es kostet 9,80 Euro.