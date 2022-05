Von Julia Lauer

Heidelberg. Sie beschäftigte die Anwohner schon, ehe sie überhaupt fertiggestellt war: die Teufelsstatue, die seit Kurzem im Hof einer Wohnanlage in Kirchheim steht. Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz, die das Wohnquartier Höllenstein entwickelte, gab die Statue bei dem Künstler Oliver Ritter in Auftrag. Das Motiv ist angelehnt an die Sage vom Höllenstein, in der auch der Teufel eine Rolle spielt.

Doch Sage hin oder her, der Teufel ist kein gern gesehener Gast – nicht einmal bei denjenigen, die ihr Quartier im Höllenstein bezogen haben. Im Hof lugt er nun mannshoch hinter einem Felsbrocken hervor. Manche Bewohner würden ihn gerne von dort verbannt sehen. Und so sammeln sie seit einigen Monaten Unterschriften gegen die unheilvolle Gesellschaft. Wie viele Unterzeichner es bisher gibt, sagen sie nicht. Bekannt ist jedoch, dass sie sich in der Sache an die Kirchen gewendet haben.

Wie steht man dort zu der Angelegenheit? Christiane Bindseil ist Pfarrerin der protestantischen Bonhoeffergemeinde, zu der der Höllenstein gehört. Dass ein Teufel dargestellt ist, findet sie aus theologischer Sicht nicht problematisch. "Das verstehe ich eher als Anregung, um über das Böse ins Gespräch zu kommen." Weil sie schon im Vorfeld von den Bedenken der Anwohner gehört hatte, kam sie selbst zur Einweihung Anfang April. Seither kann sie nachvollziehen, warum sich manche an der Figur des Teufels stören. "Ich verstehe, dass die Gestalt bei Kindern Angst auslösen kann", sagt die Pfarrerin, die ästhetisch-kulturelle Argumente gegen die Statue geltend macht. Dass eine Figur mit erigiertem Penis im Hof einer Wohnanlage steht, müsse nicht sein. "Ich unterstütze gerne die Anwohner, die sich daran stören."

Nicht nur die Bonhoeffergemeinde findet den Teufel problematisch. Die Evangelische Allianz Heidelberg, ein Zusammenschluss von 19 Gruppen, darunter elf kleinere Kirchengemeinden, hat sich geschlossen hinter die Gegner der Figur gestellt. Auf ihrer Internetseite wirbt sie für deren Unterschriftenaktion. Vor dem Hintergrund, dass die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz ohne Befragung der Anwohner eine Teufelsstatue in deren Mitte errichtet habe, sei man "ausgesprochen bestürzt". Daher sammle man in allen Gemeinden Unterschriften gegen die Figur. Die Listen liegen demnach etwa im Gottesdienst aus.

"Uns haben zwei Dinge bewegt: Zum einen war keine Transparenz gegeben. Zum anderen ist eine Personifizierung des Bösen in unserer Zeit unsensibel", erklärt Gregor Wirth. Er ist Pfarrer der Hosanna-Gemeinde im Stadtteil Bergheim, die in der Evangelischen Landeskirche organisiert ist und Wirths Angaben nach rund 130 Voll- und 120 Gastmitglieder zählt. "Weil Menschen aus der ganzen Stadt zu uns kommen, schlug das Thema bei uns auf", berichtet er. Rund 100 Unterschriften seien in der Gemeinde zusammengekommen, sagt Wirth, der auch einer von zwei Vorsitzenden der Evangelischen Allianz Heidelberg ist. Glaubt er an die Existenz des Teufels? "Ich glaube schon, dass es das Böse gibt", sagt Wirth. Deshalb solle man den Teufel weder verharmlosen noch ästhetisieren – und ihm auch keinen Raum geben, fordert er.

Ähnlich äußert sich Johannes Lanz, der ebenfalls der Evangelischen Allianz vorsteht. Lanz ist zudem Pfarrer der Karlstorgemeinde, einer evangelischen Freikirche mit rund 20 Mitgliedern. "Heute geschieht viel Unglück, und um uns herum besteht viel Leid. Die Darstellung verharmlost das Böse", bekräftigt Lanz. Die Arbeit des Künstlers sei gelungen, meint er, doch gelte es, das nachzuholen, was zuvor versäumt wurde: das Gespräch mit den Bürgern. Letztlich ziele dies darauf ab, die Statue zu entfernen – "wenn die Bürger das wollen".

Die katholische Kirche Heidelberg nimmt an dem Teufel hingegen keinen Anstoß. "Ich weiß um das Projekt aus der Presse, bin darauf aber bisher nicht angesprochen worden", erklärt Johannes Brandt, leitender Pfarrer der Stadtkirche, unaufgeregt. "Ich sehe das von der Freiheit der Kunst gedeckt." Eine weitere Stellungnahme zum Thema erscheine ihm daher nicht nötig.

Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz hält an der Statue fest. Man wisse von vielen Mietern, dass sie die Skulptur sehr gelungen fänden, so eine Sprecherin. Ebenso sei man darüber im Bilde, dass die Figur "einigen wenigen Mietern" nicht gefalle. Das Kunstprojekt sei mit der Installation abgeschlossen. "Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen."