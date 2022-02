Von Marion Gottlob

Heidelberg. Mitten in der Corona-Krise war Nicola Walter in ganz Deutschland unterwegs und befragte fast 130 Menschen in rund 60 Städten und Gemeinden zu ihren Erlebnissen rund um das Thema "Corona". Nun hat er die Interviews gemeinsam mit seiner Mitherausgeberin Gudrun Jaeger unter dem Titel "Deutschland in Coronazeiten" zusammengestellt. Vorbild ist sein erstes Buch "Heidelberger Helden", in dem er Corona-Helden präsentierte. Das neue Buch lässt jetzt nicht nur "Helden", sondern auch Vertreter aus Medizin, Wissenschaft und Wirtschaft zu Wort kommen. Dabei waren sich die beiden Autoren einig: "Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen."

Die Idee zum Buch ist genau an dem Abend entstanden, an dem der Jurist und Unternehmensberater Walter eigentlich das Heidelberg-Buch feierlich im Palais Prinz Carl der Öffentlichkeit hätte vorstellen sollen. Doch mit dem zweiten Lockdown fiel die Veranstaltung aus. Und Walter schmiedete stattdessen den Plan, das Corona-Helden-Projekt auf ganz Deutschland auszuweiten. Gudrun Jaeger, eine der Heidelberger Heldinnen, sagte spontan ihre Mitarbeit zu. Gemeinsam haben sie Zielgruppen für die Beiträge des Buchs bestimmt und die Interviews inhaltlich vorbereitet, zum Beispiel mit Prof. Heinrich Bedfort-Strohm, dem damaligen Vorsitzenden des Rats der Evangelischen Kirche.

Die Sozialpädagogin und Juristin Jaeger arbeitete 25 Jahre bei der Stadt Heidelberg und war unter anderem für Themen wie bürgerschaftliches Engagement zuständig. Sie erklärt: "Wir haben neben ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auch andere Gruppen der Gesellschaft in das Buch aufgenommen. Insbesondere kommen Mediziner zu Wort, die einen besonders vielfältigen und fachlichen Blick auf diese Zeit haben."

Autorin Gudrun Jaeger. Foto: zg

Mitten im Lockdown ging Walter dann auf Interview-Tour. Neben den vereinbarten Terminen ergaben sich viele Gespräche spontan: Eine Interview-Partnerin rief den Redakteur einer Tageszeitung an, der noch am gleichen Tag zum Gespräch bereit war. Im Gespräch wiederum gab er Walter einen weiteren Tipp. Genauso empfahl eine andere Interview-Partnerin ihre Cousine für ein Gespräch – und das klappte. In fast allen Städten fand Walter eine Möglichkeit zur Übernachtung. Nur in Bayern wurden wegen der damals hohen Inzidenzzahlen kurzfristig alle Hotels geschlossen. Walter berichtet: "Da war ich schon auf dem Weg nach Hause. Das war mir zu unsicher. Später habe ich die Interviews auf zwei Tagesreisen nachgeholt." In der Folgezeit haben beide die weiteren Interviews über Zoom geführt."

Das Buch beginnt mit dem Leitmotiv von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier: "Die Corona-Pandemie hat uns die Augen geöffnet für unsere eigene Verletzlichkeit." Die Interviews sind in fünf unterschiedliche Kategorien aufgeteilt: Wissenschaft und Medizin, Gesellschaft, Wirtschaft und Dienstleistung, soziale Berufe, Ehrenamt und Freiwilligendienst, Kultur und Sport.

Die erste Interviewpartnerin Camilla Rothe ist in Heidelberg aufgewachsen und Oberärztin am Tropeninstitut des Universitätsklinikums München. Sie gehörte zum Team, das den ersten Corona-Patienten in Deutschland kennenlernte: "Es war Montag, 27. Januar, als der erste Patient mit dem neuen Virus zu uns kam. Ich habe ihn, zum Glück, in ausreichender Schutzkleidung an der Tür abgeholt und ihm direkt einen Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt. Denn natürlich möchte man eine Person mit einer potenziell ansteckenden Erkrankung nicht in ein volles Wartezimmer setzen."

Manche Interviews hat Walter spontan auf der Straße geführt. So hat er in Essen den damals 49-jährigen Obdachlosen Petrio Cardarzi befragt. Cardazi stammt aus Rumänien und wollte mit seiner Frau als Erntehelfer arbeiten. Nun verkauft er eine Obdachlosen-Zeitung. Er erklärt: "Geld für zwei Rückfahrkarten hatten wir nicht, außerdem gibt es in Rumänien auch keine Arbeit." Täglich geht er betteln. "In normalen Zeiten bekomme ich das Geld zusammen. Heute ist das schwierig. Wir haben zu wenig Geld zum Leben."

Auch Schülerin Leah Sitzer (13 Jahre) aus Heidelberg kommt zu Wort: "Als wir das erste Mal von zu Hause online unterrichtet wurden, war das noch ziemlich cool, denn im Schneidersitz im Bett Unterricht zu haben, das hat mir gut gefallen." Später wurde es erst Routine, dann fehlten ihr ihre Freunde, schließlich war sie vom Fernlernen gestresst.

Viele Schicksale rühren den Leser: Die 74-jährige Helga Meierhans erzählt von ihrem Corona-Leben mit ihrem demenzkranken Mann. Nachdem die Tagespflege schließen musste, hat sie ihren Partner alleine versorgt: "Da bin ich am Rande meiner Kräfte. Ich versuche halt, durchzuhalten. Es ist alles schlimmer geworden, auch keine Kontakte mehr mit anderen."

Manchmal möchte man mit dem Lesen gar nicht mehr aufhören: Prior Emanuel von der Obdachlosenhilfe Sankt Bonifaz betet auch in Corona-Zeiten fünfmal pro Tag, wie es die Kloster-Regel vorschreibt. Er hat vor mehr als 30 Jahren in München die Obdachlosen-Hilfe aufgebaut. Jeden Tag werden 250 Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Er erzählt: "Als wir kurz geschlossen hatten, gab es in München einen Aufschrei." Als Ersatz wurden dann Lunchpakete ausgegeben – "kalte Gerichte to go".

Ergänzt wird das Interview-Kaleidoskop durch Gastbeiträge wie zum Beispiel von Prof. Burkhard Tönshoff, stellvertretender Direktor der Kinderheilkunde am Universitätsklinikum Heidelberg. Auch Krankenschwester Jana Laumann vom Krankenhaus Salem aus Heidelberg hat einen Beitrag geschrieben: "Ich bin stolz auf mein Team und alle Pflegekräfte in Deutschland. Auf das, was wir geleistet haben und aus tiefstem Herzen und Überzeugung immer wieder leisten. Ich wünsche mir von der Politik und der Gesellschaft, dass wir nicht wieder vergessen werden."

Der Autor Nicola Walter arbeitet derzeit schon am dritten Corona-Buch – dieses Mal wird er rund 100 Menschen aus der ganzen Welt präsentieren. Der Erlös aus dem Verkauf geht nach Abzug der Kosten an soziale Einrichtungen.

Info: Nicola Walter und Gudrun Jaeger: Deutschland in Coronazeiten 2020/2021. Circa 400 Seiten. Kurpfälzischer Verlag, Heidelberg. 29 Euro.