Von Birgit Sommer

Nadine Gruner leitet das Heidelberg-Haus in der Partnerstadt Montpellier seit fünf Jahren. Im Interview spricht die Bildungswissenschaftlerin vom neuen Schwung in den deutsch-französischen Beziehungen nach Corona und blickt voll Sorge auf die französische Präsidentenwahl am Sonntag.

Frau Gruner, wie geht es der Städtepartnerschaft Montpelliers mit Heidelberg? Bekommen Sie nach der Coronazeit wieder mehr Besuch aus Deutschland?

Es geht ausgezeichnet. Jetzt ist ja auch Urlaubssaison und es sind viele Leute unterwegs. Uniprofessoren waren vor einigen Tagen da, und auch Manfred Metzner vom Wunderhorn-Verlag kam nach Montpellier. Im kommenden Juni hat der Aero-Club Montpellier Kollegen aus Heidelberg eingeladen. Das gibt ein spannendes Wochenende mit zukunftsweisendem Programm.

Zukunftsweisend?

Es geht zum Beispiel darum, wie man die Sportfliegerei umweltfreundlicher gestalten kann. Es gibt entsprechende Konstrukteure in Frankreich, und die Heidelberger werden auch ein elektrisches Flugzeug sehen.

Und das planen Sie mit?

Wir im Heidelberg-Haus helfen, das auf die Beine zu stellen. Wir verstehen uns als Netzwerker, die die Leute zusammenbringen. Das Studierendenwerk Heidelberg mit zehn Studenten wird ebenfalls im Juni bei uns empfangen. Aus Plankstadt, das mit Castelnau-le-Lez, einer Vorstadt von Montpellier, verpartnert ist, kommt demnächst eine Delegation zum 40-jährigen Jubiläum, und auch Schüler des Bunsen-Gymnasiums werden im Mai hier sein, während das Englische Institut Besuch aus Montpellier bekommt. Im März haben wir acht Azubis nach Heidelberg geschickt, die sich bei den Stadtwerken und bei Installateuren umsahen. Ich freue mich sehr, weil zuvor zwei Jahre lang alle Kontakte brach lagen.

Sprachen die Azubis Deutsch?

Überhaupt nicht, die Unterhaltung funktionierte mit Händen und Füßen. Aber es war für die jungen Leute hochinteressant, denn in Frankreich gibt es zum Beispiel oft Heizkessel aus deutscher Produktion. Das konnten sie nun alles live sehen, und sie waren wahrscheinlich auch die ersten Montpellieraner, die den kostenlosen ÖPNV nach dem Vorbild der Partnerstadt ausprobiert haben. Ich bin total happy, dass das alles klappt und dass wir wieder Leute hin und her schicken können.

Am Sonntag findet in Frankreich die Stichwahl ums Präsidentenamt statt. Wie ist die Stimmung in Montpellier? Für Macron oder für Le Pen?

Wir haben in Montpellier einen sozialistischen Bürgermeister und auch der Landtag und das Département sind sozialistisch geführt. Beim ersten Wahlgang am 10. April hat Jean-Luc Mélenchon 40 Prozent der Stimmen hier bekommen. In der Stadt Montpellier wird links gewählt, auf dem Land jedoch rechts.

Was erwarten Sie für den Sonntag?

Ich bin stark beunruhigt, aber die letzten Umfragen zeigten, dass Macron wieder Land gewinnt. Der Oberbürgermeister von Montpellier hatte nach dem ersten Wahlgang sofort einen Aufruf gestartet, sich mit dem Stimmzettel für Macron dem rechtsextremen Rassemblement National entgegenzustellen und keinesfalls abstinent zu sein. Ich bin auch deshalb in Aufruhr, weil ich lese, dass unter Marine Le Pen die langjährigen deutsch-französischen Beziehungen aufgekündigt werden sollen und Ausländer hier unerwünscht sind. Dennoch: Wir haben fest vor, im kommenden Januar 60 Jahre Elysée-Vertrag zu feiern – und nicht den Vertragsbruch.