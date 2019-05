Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mare) Sie halten die Menschen in der Region in Atem. Nein, die Rede ist nicht von irgendwelchen Polizeieinsätzen. Nicht von Unfällen. Nicht von skandalumwobenen Bluttests. Sondern von Waschbären.

Ob als überraschender Gast im Heidelberger Zoo, ob als Nutella liebender Stibitzer: Kaum ein Artikel auf rnz.de erreichte in letzter Zeit mehr Leute als die über die Pelztiere. Auf der RNZ-Facebook-Seite kommentierten hunderte Leser unsere Berichte. Und sie berichten teilweise auch selbst von Begegnungen mit Waschbären.

Foto: Thomas Glöckner

Eine solche hatte auch Thomas Glöckner aus Handschuhsheim. "Eines Nachts hat mein Hund angeschlagen", berichtet er im Gespräch mit der RNZ. Er ging also mit einer Taschenlampe zur Terrasse. Und siehe da: Ein Waschbär machte sich genüsslich über den Vogelfutter-Spender her.

In aller Ruhe fiel der pelzige Gast über das Futter her. "Völlig unbeeindruckt von mir", erzählt Thomas Glöckner. Damit war der Beutezug des kleines Raubtieres aber noch nicht vorbei. Weiter ging es in Nachbars Garten. "Da hat er die Erdbeeren geklaut."

Und später in der Nacht gab's dann nochmals Nachtisch beim Glöckner'schen Vogelfutter-Spender. "Erst taucht er in Ladenburg auf, jetzt hier in Handschuhsheim", sagt Thomas Glöckner. Der Waschbär fühlt sich also wohl in der Region. Und nicht nur bei einem Glas Nutella.