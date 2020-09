Von Anica Edinger

Heidelberg-Handschuhsheim. Kino an besonderen Orten, mit besonderen Filmen und besonderen Menschen: Dafür tritt das Medienforum, Träger des Karlstorkinos, mit seiner Reihe "Woanders-Kino" an. Am Freitag, 4. September, wird in diesem Rahmen auf dem Handschuhsheimer Wasserspielplatz an der Straße "Im Langgewann" die französische Krimi-Komödie "Paulette" (Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr) gezeigt. Allerdings nicht ohne Widerstand. Ein Anwohner beschwerte sich im Namen weiterer Anwohner mit vielen E-Mails an viele Menschen und viele Ämter über dieses einmalige Kulturereignis des Medienforums.

"In Corona-Zeiten bei steigenden Infektionen mit Todesfolge ist das Vorhaben ,raus aus der Blackbox, rein in die ... Stadtteile Heidelbergs!‘ verantwortungslos", schreibt er. Park und Spielplatz drohten, "zu einem Hotspot für den Austausch von Corona-Infizierungen" zu werden. Überhaupt sei dieser für Kinder zum Spielen und nicht für Kino-Vorstellungen da. Der Anwohner appellierte an die zuständigen städtischen Ämter – das Kulturamt ist Kooperationspartner für das Projekt, das Ordnungsamt hat es genehmigt – abzusagen.

Doch die Stadt denkt nicht daran. Denn: "Es ist wichtig, dass auch das kulturelle Leben wieder stattfinden kann", heißt es auf RNZ-Anfrage aus dem Rathaus. "Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg bietet die Voraussetzung hierfür und nennt die Bedingungen. Sofern diese eingehalten werden, sind Veranstaltungen wie das Woanders-Kino wünschenswert und tragen zur Lebensqualität bei." Im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus weist die Stadt darauf hin, dass das Medienforum umfangreiche Maßnahmen ergriffen habe, um dem Infektionsschutz nachzukommen. Diese seien im Internet auch transparent nachzulesen. Abgesehen davon ist das Risiko, sich unter freiem Himmel und mit gebührendem Abstand zu anderen Menschen mit dem Virus zu infizieren, laut Wissenschaftlern ohnehin beinahe verschwindend gering.

Außerdem weist die Stadt darauf hin: "Der Spielort am 4. September wird auch nicht spielenden Kindern oder Ruhesuchenden streitig gemacht, da die Vorführung erst nach Einbruch der Dunkelheit beginnt und sich zu diesem Zeitpunkt die genannten Gruppen in der Regel nicht mehr dort aufhalten." Zudem habe das "Woanders-Kino" bereits an vielen anderen Orten stattgefunden – und sei "problemlos verlaufen". Es gebe deshalb schlicht keinen Grund, die Veranstaltung am Freitag von städtischer Seite abzusagen.

Auch vom Medienforum heißt es: "Aus unserer Sicht ist eine Open-Air Kino-Veranstaltung eine gute Möglichkeit, kulturelle Veranstaltungen durchzuführen, die unter der Einhaltung der aktuell geltenden Schutzmaßnahmen dazu einlädt, gemeinsam zu lachen und zu weinen, Kultur zu erleben und Gemeinschaft zu erfahren. Und dies explizit, ohne ein unvertretbares Gesundheitsrisiko einzugehen." Viele Anwohner hätten zudem bereits Tickets gebucht – eine Anwohnerin schrieb ans Medienforum: "Die Idee, hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft einen Film vorzuführen, finden mein Mann und ich großartig."

Info: "Woanders-Kino", Freitag, 4. September, 19.30 Uhr, kostenlose Tickets und Anmeldung hier. Es gilt das Prinzip: Zahl, was du willst.