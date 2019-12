Von Birgit Sommer

Heidelberg. "Am Samstag um 13 Uhr mache ich zu." Peter Baumgartl freut sich richtig. Dabei endet heute, kurz vor Weihnachten, sein Lebenswerk, wenn das Feinkostgeschäft "Gronki" in Neuenheim schließt. Und das Lebenswerk seiner Ehefrau Gisela natürlich, der Gronki-Tochter, mit der zusammen er den Laden seit 1984 als Geschäftsführer schmiss; zu dieser Zeit existierte "Gronki" schon 50 Jahre.

Natürlich sei sein Alter der Grund, sagt der 73-Jährige. Aber er hätte den Ruhestand auch noch zwei Jahre hinausgezögert, wenn ihm nicht die Stadt Heidelberg Poller auf eine Seite der Ladenburger Straße gesetzt hätte. Wie soll er eine Palette mit 600 Kartons Wein abladen, wenn er das Auto nirgends abstellen kann? Direkt vor dem Laden sind die Buchten immer vollgeparkt. "Mitten in der Straße kann ich nicht lange halten, da beschimpfen mich die Autofahrer, die nicht vorbeikommen", sagt Baumgartl. "Und dann schickt uns die Stadt ein Schreiben, dass man sich mit den Händlern zusammensetzen will – wegen Wiederbelebung der Innenstadt und wegen Anreize setzen", empört er sich noch.

Vor 50 Jahren: Baumgartl war alljährlich im April der Erste, der frisch gestochenen Spargel aus der Region bei „Gronki“ anbot. Foto: Ballarin

Langweilig wird es dem gebürtigen Bayer ohne die Arbeit nicht werden. "Langeweile ist ein Zeichen von Dummheit", sagt er kategorisch. Nein, er wird golfen, schwimmen, reisen, zuhause kochen – wie schon seit 50 Jahren – und am Computer arbeiten. Er war 1982 der erste Kaufmann in Heidelberg, der ein Warenwirtschaftsprogramm einrichtete; die Programmiersprache hatte er sich selbst beigebracht.

Ein Feinkostgeschäft zu führen, bedeutet viel Arbeit. Da ist sich das Ehepaar Baumgartl einig. Er wacht heute noch oft um drei Uhr nachts auf – so wie zuvor 40 Jahre lang, als er zum Großmarkt fuhr und die feinsten Gemüse und Früchte einkaufte, die außer ihm niemand in Heidelberg führte. Schon in den sechziger Jahren gab es Auberginen, Zucchini, Mangos und Avocados.

Prominente von überall her kamen ins Geschäft, "weil wir die Einzigen waren, die das Gewünschte vorrätig hatten", sagt Baumgartl. Für Trüffel, Lachs und Kaviar haben die Baumgartls im Laufe der Jahre spezielle Lieferbeziehungen aufgebaut. "Es hat auch Spaß gemacht", findet Gisela Baumgartl im Rückblick, denn beide sammelten eine Menge Fachwissen über Essen und Trinken an. Sie kauften in den Pariser Hallen ein und bei der Weinauktion im Hospiz von Beaune. Sie lernten Obstsorten kennen, die es heute gar nicht mehr zu kaufen gibt, einzelne Melonen- und Traubensorten oder australische Aprikosen. Schon die Eltern Otto und Ilse Gronki hatten Ananas aus Hawaii angeboten, die über den Hamburger Hafen importiert wurden; die Heidelberger der Fünfzigerjahre staunten.

"Meine Frau ist eine ganz große Fachfrau, was Obst und Gemüse betrifft", unterstreicht Baumgartl, und lobt zudem: "Zwei Geschäfte, nämlich von 1968 bis 1986 noch eines in der Brückenstraße, dazu drei Kinder – bewundernswert, was diese Frau gearbeitet hat." Die Kinder allerdings wussten schon im Alter von zehn Jahren, dass ihre Zukunft nicht so aussehen sollte: sechs Tage Arbeit von morgens bis abends, wenig Schlaf und sonntags noch die Buchhaltung.

Und weil dem Ehemann das "Gemüsegeschäft", wie er es nennt, zunehmend missfiel, genauso wie die deutschen Weine, fing er in den Siebzigerjahren an, französischen Wein einzukaufen. Sonntags saß er da und füllte die langen Zollformulare aus. Die Kunden nahmen das Angebot dankbar an und kauften ihm den Wein aus dem Nachbarland lastzugweise ab.

Vor sechs Jahren gab das Ehepaar tatsächlich das Gemüsegeschäft auf und baute dafür das Geschäft mit Wein, Champagner und edlen Spirituosen aus. Auch die Öffnungszeiten in der Ladenburger Straße wurden reduziert. "Jetzt ist es eigentlich easy", findet Peter Baumgartl, "90 Prozent der Arbeit sind weggefallen."

Auch wenn der Gronki-Chef sein Leben gelungen findet – mit der Erfahrung von heute würde er diese Arbeit wohl nicht noch einmal auf sich nehmen. Bei seiner Kreativität wäre ihm auch noch etwas anderes eingefallen. Vielleicht hätte er mehr Musik gemacht? Mit seiner Band "Junior Rockets", in der er den Bass spielte, war er schließlich genau wie die "Beatles" im Hamburger Star-Club aufgetreten, hatte Gruppen wie die "Lords" und die "Rattles" begleitet und vor 40.000 Zuhörern in Frankreich gespielt.