Heidelberg. (ani) Es war ein denkbar schlechter Start für die neuen E-Scooter des Anbieters "Lime": In der Nacht zum Freitag verteilte "Lime" 1000 neue elektronisch angetriebene Tretroller überall im Stadtgebiet. Und gleich am Freitagmorgen sorgten die für Aufregung. Insbesondere im Pfaffengrund wurden die E-Scooter teilweise quer auf Bürgersteige aufgestellt und behinderten dabei Fußgänger. Auch für Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer war da kein Durchkommen mehr. Im Kranichweg und in der Marktstraße waren die E-Scooter auch im Bereich einer Bushaltestelle aufgestellt – und sorgten dort ebenfalls für Kopfschütteln unter den Busfahrgästen.

Nach einer RNZ-Anfrage mitsamt Beweisfoto reagierte "Lime" prompt: "Das Abstellen der E-Scooter, wie auf dem Bild zu sehen ist, entspricht natürlich absolut nicht unseren Richtlinien", erklärte der Pressebeauftragte. "Im Namen von ,Lime‘ möchten wir uns dafür entschuldigen, denn so sollte der Start in Heidelberg natürlich nicht verlaufen. Unser Team in Heidelberg ist bereits informiert und wird sich darum kümmern, dass alle E-Scooter dort schnellstmöglich eingesammelt und umgeparkt werden. Zudem überprüfen wir noch einmal alle Orte, an denen die E-Scooter verteilt wurden und korrigieren die Parksituation, so dass keine anderen Verkehrsteilnehmer behindert werden." Außerdem habe man noch für den gleichen Tag einen Workshop mit Mitarbeitern und Logistikpartnern geplant, "um noch einmal über die Regel und Vorschriften zu informieren", heißt es aus der "Lime"-Pressestelle.

Auch die Stadt schaltete sich nach den ersten Beschwerden am Morgen direkt ein – und suchte das Gespräch mit dem Anbieter. "Unserer Erfahrung nach kommt es in der Anfangsphase eines neuen Anbieters gelegentlich zu kleineren Startschwierigkeiten", heißt es aus dem Rathaus. In der Qualitätsvereinbarung zwischen Stadt und "Lime" seien die Maßgaben zum Abstellen der E-Tretroller genauestens geregelt. "So muss unter anderem bei abgestellten Rollern eine freibleibende nutzbare Gehwegbreite von mindestens 1,6 Metern gewährleistet sein."