Kein Durchkommen: In der Friedrich-Schott-Straße ist der Rad- und Fußweg komplett von der Baustelle blockiert. Radler müssen auf die viel befahrene Straße ausweichen. Foto: Priebe

Heidelberg. (jola) "Höllisch gefährlich" findet unser Leser Jürgen Link, was er jeden Tag auf seinem Weg zur Arbeit sieht: In der Friedrich-Schott-Straße, die Eppelheim über die A5 mit dem Industriegebiet Pfaffengrund verbindet, ist der komplette Fuß- und Radweg durch eine Baustelle blockiert. Die Radler müssen deshalb unvermittelt – über den Bordstein – auf die Straße ausweichen, wo die Autos mit relativ hoher Geschwindigkeit vorbeirauschen. Diesen gefährlichen Weg müssen auch Rollstuhlfahrer und Fußgänger nehmen – darunter viele Schüler, die hier unterwegs sind.

In dieser Form sei das nicht genehmigt gewesen, erklärte nun die Stadt auf RNZ-Anfrage. Die Baufirma dürfe die Arbeiten – hier werden Kabel für schnelles Internet verlegt – zwar grundsätzlich dort ausführen, diese Genehmigung sehe bei Sperrungen von gemeinsamen Geh- und Radwegen allerdings die Einrichtung eines "ansprechenden Notwegs auf der Fahrbahn" vor.

Erst kürzlich hatte die Stadt – ebenfalls auf Anfrage der RNZ, die einen Hinweis eines Lesers bekam – bei einer anderen Baumaßnahme erklärt, die Arbeiten seien nicht wie genehmigt erfolgt: Das Unternehmen Ströer hatte eine Werbetafel so aufgebaut, dass der Mindestabstand zur Fahrbahn nicht eingehalten und somit auch der Radweg schmaler wurde. Ströer hatte erklärt, man sei dazu im Austausch mit der Stadt. Die wiederum hatte mitgeteilt, man prüfe, ob eine Verschiebung erforderlich ist.

Zu der Baustelle in der Friedrich-Schott-Straße erklärt die Stadt nun, man werde "zeitnah ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren einleiten und prüfen, ob die erteilte Erlaubnis zurückgenommen werden muss". Allerdings werde die Baugrube am Montag bereits wieder geschlossen. Bis dahin soll ein Asphaltkeil am Bordstein angebracht werden, damit Radler besser auf die Straße fahren können. Zudem soll ein Gefahrenzeichen "Radverkehr" aufgestellt werden, um Autofahrer auf "die besondere Situation" hinzuweisen.