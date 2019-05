Von Fritz Quoos

Heidelberg/Bergheim. Es ist schon erstaunlich, dass sich in Heidelbergs zukunftsträchtigstem Stadtteil Bergheim noch immer keine richtige Mitte entwickelt hat. Und wenn Bergheim in diesem Jahr auf eine 1250-jährige Geschichte seit der ersten urkundlichen Erwähnung als fränkisches Dorf "Bergeheim" zurückblickt, wäre es eigentlich an der Zeit, ihm eine solche Mitte endlich zu eröffnen.

"Wo ist Bergheims Mitte?" war jetzt auch das Motto einer Erkundung mit Stadtrat Hans-Martin Mumm von der Grün-Alternativen Liste (GAL) und Bezirksbeirat Jo-Hannes Bauer, der ebenfalls auf der GAL-Liste für den Gemeinderat kandidiert, Vorstandsmitglied des Stadtteilvereins Bergheim ist und die demnächst erscheinende Festschrift zum Stadtteilsjubiläum verantwortet.

Von der Stadtbücherei aus, die wie viele andere kulturelle Einrichtungen das neuere Gesicht Bergheims prägt, führt der Rundgang zunächst zu dem kleinen Platz vor dem Bürgeramt an der Bergheimer Straße. Attraktiv ist er nicht, die Bänke sind unbequem und der einstige Kiosk nur noch Erinnerung. Über einen Mittelpunkt an dieser Stelle könnte man dennoch nachdenken, meint Mumm.

Kurz darauf steht der kleine Trupp am Römerplatz zwischen Bergheimer Straße und Polizeidirektion. Er wird heute zu einem wesentlichen Teil gastronomisch genutzt, dürfte aber als Stellfläche für ein Festzelt zu wenig bieten. Mit Bedauern geht der Blick hinüber zum Innenhof der alten Krehlklinik, der solche Kapazitäten hätte, an den die Stadt jedoch nicht herankommt, da er fest in der Hand der Universität ist.

Gerade sind noch Erinnerungen an die ehemalige öffentliche Waage auf dem Areal des heutigen Pekkip-Büroturms an der Ecke Bergheimer Straße/Römerstraße geweckt worden, da zieht es die Spaziergänger durch die Alte Eppelheimer Straße zum einstigen städtischen Elektrizitätswerk, das dank seiner Schönheit unter Denkmalschutz steht, dem benachbarten Heizkraftwerk der Stadtwerke und dem großen Stadtwerke-Areal.

Ihnen gegenüber sind in den letzten Jahren schon viele Wohnungen entstanden, doch könnte demnächst auch auf der anderen Seite weiterer Wohnraum geschaffen werden, wenn die Stadtwerke in das benachbarte ehemalige Forschungszentrum der Heidelberger Druckmaschinen AG ziehen.

Über die vom Straßenlärm erfüllte Mittermaier-Straße hinweg steuert der Trupp wieder die Bergheimer Straße mit Blick auf den Alfons-Beil-Platz und die in den 30er Jahren erbaute, dahinter liegende St. Albertus-Kirche an. Hier lag einmal der Messplatz, der bis zum einstigen Neckarhafen reichte; doch was davon übrig geblieben ist - vor allem für Parkplätze und einen kleinen Wochenmarkt - wäre für einen Stadtteilmittelpunkt nach Einschätzung der GAL-Mandatsträger einfach zu klein.

Letzte Station ist neben dem Landfried-Komplex der malerische Rest des ehemaligen Schlachthofes mit dem dahinter liegenden ausgedehnten Areal des RNV-Betriebshofes, der nach einem lange umkämpften Gemeinderatsbeschluss an den Großen Ochsenkopf verlegt werden und damit Platz machen soll für sozialen Wohnungsbau und einen Park für die Bergheimer.

Ob es nach einem Bürgerentscheid dabei bleibt, ist offen, doch könnte die GAL, wie am Rande zu hören war, mit beiden Lösungen leben. Wichtig ist ihr jedoch, dass Bergheim seine Entwicklungspotenziale weiter ausschöpft und dass in der Abfolge von Straßen und Plätzen mit Aufenthaltsqualität ein sozialer Raum entsteht, in dem sich Menschen auch außerhalb ihrer alltäglichen Beziehungen begegnen können. Bergheim, so das GAL-Urteil, habe gleich mehrere Orte, die diese Bedingungen erfüllen könnten, aber keiner davon werde bislang als Bergheims Mitte angesehen.