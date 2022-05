Heidelberg. (shy) Die Festivals "Heidelberger Frühling" und "Enjoy Jazz" sind fest im Kulturprogramm der Stadt verwurzelt. Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung am Donnerstag machten die Verantwortlichen der beiden Festivals nun deutlich, dass sie sich künftig mehr finanzielle Unterstützung von der Stadt erhoffen. Rainer Kern, künstlerischer Leiter von "Enjoy Jazz", brachte konkrete Zahlen ins Spiel. Er erhofft sich eine Erhöhung der jährlichen Förderung von derzeit 110.000 auf 300.000 Euro – und zwar schon im laufenden Jahr – um "das Festival auf diesem Niveau halten zu können".

Den Mehrbedarf begründete Kern einerseits mit den "unkalkulierbaren" Kosten, die in der Pandemie entstanden seien und andererseits mit den Investitionen in Eigenproduktionen. Der Zuwendungsvertrag zwischen der Stadt und "Enjoy Jazz" läuft Ende des Jahres aus. Mittel für die gewünschte Zuschusserhöhung sind weder im Zuwendungsvertrag vorgesehen noch im Haushalt 2022 enthalten, sie müssten aus dem Kulturetat gedeckt werden. Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson kündigte an, dass der Kulturausschuss in seiner nächsten Sitzung über den Antrag entscheidet. Neben dem Zuschuss der Stadt wird das Festival von der Stadt Mannheim und der Stadt Ludwigshafen sowie dem Land Baden-Württemberg gefördert. Mehr als 50 Prozent der Einnahmen werden durch private Spenden und Sponsoren erzielt.

Thorsten Schmidt, Intendant des Klassikfestivals "Heidelberger Frühling", nannte zwar keine konkreten Zahlen, blies aber in das gleiche Horn wie Rainer Kern: "Wir sind es gewöhnt, einen erheblichen Teil des Budgets selbst aufbringen zu müssen. Aber wir stehen jetzt vor einem strukturellen Problem. Wir werden das mit dem Frühling allein mit privaten Mitteln auf Dauer so nicht bewerkstelligen können. Wir haben eine Institution geschaffen. Jetzt geht es darum, im gemeinsamen Diskurs anzugehen, wie es damit weiter geht."

Dabei betonte Schmidt, dass auch die Stadt von einem Kulturfestival wie dem Frühling profitiere. Und er wies darauf hin, dass vergleichbare Festivals wie die Ludwigsburger Schlossfestspiele, die Musikfestspiele Dresden und das Beethovenfest in Bonn mit deutlich mehr öffentlichen und städtischen Geldern unterstützt würden.