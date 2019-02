Heidelberg. (pol/van) Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag in Ziegelhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde In der Neckarhelle/Peterstaler Straße eine Frau von einem Lkw erfasst. Es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen, auch der Busverkehr soll betroffen sein.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Update: Freitag, 15. Februar, 11.44 Uhr