Heidelberg. (pol/mare) Die Suche nach dem vermissten Studenten Hubertus K. geht weiter: Mit einem Sonar-Boot der französischen Police Fluviale wird am Freitag der Neckargrund nach Auffälligkeiten abgesucht, wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage bestätigt.

Polizeitaucher und DLRG halten sich für den Fall, dass das Boot etwas findet, bei der Alten Brücke bereit.

Der 23-Jährige wird seit Montagnacht, 4. November, vermisst. Zuletzt wurde er gesehen, als er ein Verbindungshaus verließ. Seitdem gab es bereits mehrere Suchaktionen auf dem Neckar, die bislang aber erfolglos blieben.

Update: Freitag, 15. November 2019, 11.06 Uhr

Heidelberg-Altstadt. (pri/dns/van) Drei Tage nach seinem Verschwinden fehlt immer noch jede Spur von Hubertus K.. Am heutigen Donnerstag suchten Polizeitaucher zwischen den Alten Brücke und dem Motor-Boot-Club Heidelberg von 9.45 Uhr bis 13.30 Uhr nach dem 23-Jährigen, der zuletzt in der Nacht zum Montag beim Verlassen eines Verbindungshauses in der "Neue Schloßstraße" von Freunden gesehen worden war.

"Auch das brachte keine Hinweise auf den Verbleib des Mannes", so ein Polizeisprecher. Zwar hätten sich nach den ersten Suchmeldungen mehrere Menschen gemeldet, doch eine konkrete Spur, wo sich der Münchner, der in Heidelberg zu Besuch war, befindet, gibt es nicht.

Auch auf ein Unglück oder ein Verbrechen weise bislang nichts hin, so der Sprecher. Wer Hinweise zum Verbleib von K. geben kann, meldet sich bei der Polizei unter der 110 oder unter 0621/174-4444.

Update: 7. November 2019, 17.15 Uhr

Heidelberg-Altstadt. (pol/mün) Am Montag kurz nach Mitternacht wurde der 23 Jahre alte Hubertus K. zuletzt gesehen. Seitdem wird nach ihm gesucht - bislang ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe.

Der junge Mann aus München war in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Freunden in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Zuletzt wurde er gegen Mitternacht beim Verlassen eines Verbindungshauses in der "Neue Schlossstraße" von Freunden gesehen. Er sei zwar alkoholisiert, jedoch orientiert und mobil gewesen, so die Polizei.

Hubertus K. Foto: Polizei

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 23-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Es lägen derzeit keine Hinweise auf Suizidgedanken oder lebensbedrohliche Erkrankungen vor.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei verfügt der Vermisste über kein Auto, sein Gepäck befindet sich bei seiner Freundin in Heidelberg. Sein mitgeführtes Mobiltelefon ist ausgeschaltet.

Der Vermisste ist 23 Jahre alt und etwa 190 bis 195 Meter groß. Er hat eine athletische Gestalt, kurze, blonde Haare mit Seitenscheitel, eine kleine Narbe auf der Nase und spricht Hochdeutsch. Er trug eine beigefarbene Hose, hellblauem Hemd und brauner Jacke sowie blaue Schuhe und ein sogenanntes "Verbindungsband".

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem vermissten Hubertus K. aufgenommen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen verliefen ergebnislos.

Hinweise nehmen der Polizeinotruf 110 oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

Korrektur: Irrtümlich hieß es in einer vorherigen Version, dass der junge Mann in der Nacht zum Dienstag verschwunden sei.