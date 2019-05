Heidelberg. Die Fassadensanierung am Tor der Alten Brücke ist fast abgeschlossen - nur noch wenige Arbeiten stehen an. Im oberen Bereich des Mittelbaus fehlt auf der Nordseite am Dachvorsprung noch ein größerer Giebelstein, auf der Südseite ein größeres Stück Dachsims. An den beiden Türmen werden die markanten rötlichen Streifen neu gestrichen, sodass sie wieder mit der übrigen Fassade harmonieren.

Danach kann das Gerüst abgebaut werden und auf der Südseite am Sockel können noch mehrere Vierungssteine angebracht werden. Unterhalb der Brücke wird die Fassade zudem noch verputzt. Damit wird das Brückentor spätestens zum Brückenfest Ende Juni wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Seit Herbst 2017 laufen die Bauarbeiten, die sich durch zahlreiche äußere Einflüsse - wie Dauerfrost im Steinbruch und auf der Baustelle - verzögert. Auch der Einsatz eines sehr großen Giebelfußsteines kostete Zeit: Für ihn wurden im Steinbruch acht Blöcke geschnitten; sieben Blöcke wiesen Risse auf, erst der Achte war fehlerfrei und konnte bearbeitet werden. Trotz allem kostete die Sanierung weniger als 750.000 Euro.