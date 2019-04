Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mare) Falsche Handwerker gehen in Handschuhsheim um. Gleich zwei Fälle wurden am Donnerstag gemeldet. Das berichtet die Polizei.

Gegen 20 Uhr klingelten demnach zwei Männer an der Wohnung der 75-Jährigen am Hans-Thoma-Platz und gaben sich als Handwerker aus. Ihr Trick: Sie müssten die Anschlüsse des Fernsehers überprüfen. Die Bewohnerin ließ die beiden Männer hinein und wurde aufgefordert, verschiedene Schubladen in den Räumen zu öffnen.

Dabei ließen sich die Männer Schmuck und eine Schatulle vorzeigen. Nach ausgiebigem Mustern wiesen sie die 75-Jährige an, das Fenster im Wohnzimmer zu öffnen. Als sie zurückkam, hatten die Täter die Wohnung mitsamt der Schatulle und einem Geldbeutel bereits verlassen. Insgesamt wurden über 30.000 Euro und ein Bündel an Dollarscheinen in unbekannter Höhe entwendet.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Der Eine war circa 1,65 Meter groß, hatte ein dickliches Gesicht, kurze schwarze Haare und einen dunklen Anzug an. Sein Komplize war etwa 1,80 Meter, hatte kurze blonde Haare und trug ein dunkelblaues Hemd.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es ebenfalls am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der nahegelegenen Bergstraße. Zwei unbekannte Männer läuteten an der Tür einer 88-Jährigen und gaben sich als Mitarbeiter eines Kabelnetzbetreibers aus, welche technische Einstellungen an dem Fernseher durchführen müssten.

In der Wohnung ließen sie die 88-Jährige jeden Sender einzeln aufrufen, während sich ein Täter im oberen Stockwerk nach Wertgegenständen umsah. Auch hier forderten die Männer die Bewohnerin auf, Schubladen zu öffnen. Nachdem die 88-Jährige die beiden Männer nach einem Ausweis der Telekom ansprach, verließen sie die Wohnung.

Die Täter entwendeten den Inhalt eines Kästchens sowie Bargeld und Schmuck. Die Summe des Diebstahlschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Einer war circa 30 Jahre alt und von molliger Statur, hatte eine Pony-Frisur, ein kariertes Hemd, eine dunkle Hose. Er hatte mitteleuropäisches Aussehen, sprach aber Deutsch. Sein Komplize war etwa 30 Jahre alt und trug einen Blazer. Auch er sah mitteleuropäisch aus und sprach akzentfrei Deutsch.

Ob es sich bei den Trickdieben um ein und dasselbe Duo handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord.

Wer die falschen Handwerker gesehen hat und Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar unter Telefon 06221/45690.