Heidelberg. (RNZ) "Guten Abend, herzlich willkommen bei den Heute-Nachrichten": Mit diesen Worten begrüßte Petra Gerster fast 23 Jahre lang die Zuschauerinnen und Zuschauer zu den "Heute"-Nachrichten im ZDF. 2020 begann sie auch bei den gesprochenen Nachrichten zu gendern – und sprach etwa von Länderchef*innen und Apotheker*innen. Das wurde heftig kritisiert, viele schrieben empörte Leserbriefe an die "Heute"-Redaktion.

Christian Nürnberger. F: pr

In dem neuen Buch "Vermintes Gelände" widmet sich Petra Gerster gemeinsam mit dem Publizisten und Journalisten Christian Nürnberger dem Thema Identitätspolitik und der Macht der Sprache. In dem Buch analysieren sie, wie es gelingen kann, mit sensibler Sprache die Gesellschaft rücksichtsvoller und toleranter zu machen. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus sind Gerster und Nürnberger am Freitag, 18. März, ab 20 Uhr zu Gast im Großen Saal des Interkulturellen Zentrums (IZ) auf dem Landfried-Gelände.

Zeitgleich wird die Veranstaltung auf den digitalen Kanälen des IZ (Twitter, Facebook und Youtube) gestreamt. Besucherinnen und Besucher müssen einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder Testung vorweisen.