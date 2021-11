„Ich habe weder das absolute noch das relative Glück gefunden“, schrieb Reinhard Karl (rechts). Der Heidelberger suchte es jedoch immer wieder in luftigen Höhen – unser Bild zeigt ihn 1982 auf dem Gipfel des Fitz Roy in Patagonien. Bald darauf starb er in einer Eislawine. Foto: privat

Von Rolf Kienle

Heidelberg. Auch der Südtiroler Reinhold Messner hat keine rechte Erklärung dafür, warum der Mensch auf Berge steigt und dafür Kopf und Kragen riskiert. "Weil sie da sind", vermutet er. Reinhard Karl, der Heidelberger Bergsteiger und erste Deutsche auf dem höchsten Gipfel der Erde, war in dieser Frage ebenfalls ziemlich ratlos: "Was man da oben sucht, ich weiß es nicht." Klar ist nur, dass es beide nach oben drängte, wobei es Reinhard Karl schon früh so formulierte: Eigentlich sei der Berg nur ein nominelles Ziel. "Was zählt, sind die Stunden, Minuten, Sekunden und wie man sie verbringt." Am 3. November wäre er 75 Jahre alt geworden.

Reinhard Karl, der am 19. Mai 1982 im Lager II des Achttausenders Cho Oyu mit 35 Jahren ums Leben kam, gilt längst als "alpiner Klassiker". Sein Buch "Erlebnis Berg: Zeit zum Atmen" wurde Kultbuch einer ganzen Bergsteiger- und Kletterergeneration. Reinhard Karl war ein kritischer und ehrlicher Schreiber, der eventuelle Widersprüche beim Namen nannte. Karl hat der Bergsteigerliteratur neue Impulse gegeben. Seine Äußerungen, stellte ein Kenner einmal fest, seien meist "ohne Glasur, direkt, eindringlich, reflektierend und reich an Bezügen zu seiner eigenen gesellschaftlichen Rolle". Und weiter: "Karl hat mit einigen Klischees der Alpinliteratur gebrochen, vor allem jedoch hat er über den Rand des Tellers hinausgeschrieben." Das Buch "Erlebnis Berg: Zeit zum Atmen" erschien 1983 nach seinem Tod. Zuvor waren von ihm "Yosemite: Klettern im senkrechten Paradies" und "Berge auf Kodachrome" erschienen.

Reinhard Karl war nicht nur ein unkonventioneller und ehrlicher Mensch, er verstand es, seine Leser mit hineinzuziehen, weil er schrieb, als hätte er ein Selbstgespräch auf Tonband aufgenommen und abgeschrieben. Man könnte ihn als geborenen Erzähler bezeichnen, als jemanden, dem man stundenlang zuhören kann. Darüber hinaus war Karl ein begnadeter Fotograf, der bei seinen Touren Tausende von Fotos schoss. Sein "Erlebnis Berg" wurde geradezu bejubelt: "Ein glänzender Bergfotograf, dessen hart kontrastreicher, sachlich bis dramatisch akzentuierter Bildstil unverwechselbar erscheint", schwärmte ein Kritiker damals.

Als Reinhard Karl die Einladung bekam, Reinhold Messner zum Mount Everest zu begleiten, muss das gewissermaßen wie ein Höhenflug gewesen sein. Karls höchster Berg bis dahin hieß Mont Blanc, nicht einmal 5000 Meter hoch, der höchste Gipfel Europas zwar, aber ein Hügel gegen den Everest. Aber hätte er das Angebot abschlagen sollen? Bis 1978 war der Everest für den jungen Heidelberger "so fern wie die Milchstraße", wie er später schilderte. Er glaubte nicht, hinaufzukommen, aber er wollte in den Himalaya, wollte zum Berg der Berge.

Für den Aufstieg musste er fit sein: Jeden Tag rannte er von der Weststadt hinauf auf den Königstuhl, runter zur Alten Brücke, hinüber auf den Heiligenberg und die gleiche Strecke wieder zurück. Im Mai 1978 war es so weit: Nach dreimonatigem monotonem Warten ging es vom Basecamp hinauf, durch den gefährlichen Khumbu-Eisfall, der ihm "ein Gefühl von russischem Roulette" gab. "Niemals weiß man, ob da nicht der Teufel lauert und den Fantasiegebilden aus Gletschereis einen Schubs gibt."

Dann Lager I in 6000 Metern Höhe, Lager II in 6500 Metern, Lager III in 7 200 Metern. "Jeder Meter, den ich jetzt höher komme, ist für mich ein neuer persönlicher Höhenrekord." Atemzug für Atemzug geht es nach oben, Südsattel, Südgipfel, Hillary-Step, geschafft. "Ich bin glücklich, weil der Gipfel das Ende des qualvollen Steigens bedeutet."

Nach dem Everest nahm sich Reinhard Karl vor: nie wieder ein Achttausender. Den Vorsatz warf er jedoch bald wieder über Bord. Ein Jahr später bestieg er den Gasherbrum II, 1980 versuchte er sich am Nanga Parbat, 1981 am K 2. 1982 schaffte er den extremen Fitz Roy in Patagonien. Und er stellte fest: "Ich bin vor mir weggelaufen zu den Alpengipfeln, zu den großen Wänden des El Capitan, zur Grabeskälte des Mount Everest oder zum Fitz Roy. Ich habe weder das absolute noch das relative Glück gefunden. Ich bin eigentlich nur vor mir selbst weggelaufen, vor meinen Schwächen, die mir damals wie Stärken erschienen. Wie auch sollte ich das Glück finden im Karakorum, einem geschlechtslosen Gebirge, fast so tot wie eine Mondlandschaft: nur Berge, mit Schnee bedeckt, Eis und Steine wie hingekotzt, dünne Luft, die dir die Sinne raubt; Gletscher wie weiße Kloake, zyklopenhafte Ströme, kilometerlang, die Unendlichkeit der Leere."

Karl schrieb diese nachdenklichen Sätze auf einem Felsen in der Südpfalz. "Ich bin immer groß weggegangen und wieder klein zurückgekommen. Ich habe den anderen immer erzählt, wie großartig es woanders ist und verschwiegen, dass es nirgendwo besser ist."