Bei der „Eat the World“-Führung besuchten die Gäste auch „Günays Garten“ in der Märzgasse – und bekamen hier mediterrane Salate präsentiert. Foto: Philipp Rothe

Von Karla Sommer

Heidelberg. Als eher klein, aber kulinarisch fein entpuppten sich die sechs Stationen der ersten „Eat the World“-Tour durch die Altstadt, an der zwölf Interessierte teilnahmen. Was seit einiger Zeit schon in Neuenheim läuft, will der Berliner Veranstalter nun auch auf der Südseite des Neckars etablieren. Unter der Führung von Iris Loew ging es zuerst in die Traditionsbäckerei Göbes in der Plöck, dann in „Günays Garten“ und die Patisserie „La Flamm“ in der Märzgasse. Es folgte ein Besuch der Kaffeerösterei Rada in der Unteren Straße, danach ging es ins „Persepolis“, gegenüber der Bergbahnstation. Der krönende Abschluss war die Einkehr in den Kleinen Spanier an der Alten Brücke.

Bei dem Rundgang konnte man sich nicht nur die diversen Kostproben auf der Zunge zergehen lassen, sondern sich auch von Iris Loew, die in Heidelberg studiert hat, ihr Wissen über die Heidelberger Geschichte nahebringen lassen. Für die Heidelberg-Besucher aus Stuttgart, Lörrach, Rottweil und Leipzig sowie aus dem sächsischen Vogtland, dem nordbayerischen Fichtelgebirge und auch für die vom bayerischen Ammersee war das alles Neuland, und so genoss man zwischen den Stationen die geschichtlichen Ausführungen in der Hauptstraße, der Schiffgasse, am Marstall, in der Unteren Straße, am Rathausplatz und dem Universitätsplatz.

Der Hefezopf, kreiert von Jasmin Göbes Schwiegervater anlässlich seiner Goldenen Hochzeit, kam ebenso an wie die mediterranen Salate in „Günays Garten“. Eigentlich war der ein oder die andere nach den reichlichen Portionen schon satt – „ein Schnaps wäre jetzt nicht schlecht“ – doch es ging weiter zu der benachbarten Patisserie, aus der die Teilnehmer mit kleinen bunten Macarons herauskamen. Hier wäre ein Kaffee danach nicht schlecht – und schon ging es in die Untere Straße zu der kleinen Kaffeerösterei. Dort gab es allerdings keinen Kaffee, sondern einen Kaffeekirschentee. Exotisch und Geschmackssache. Aber mit mehr Koffein als normaler Kaffee.

Jetzt war wieder etwas Platz für die persischen Gerichte, die – angeboten in drei Variationen –, in einem kleinen Schälchen probiert werden konnten. Auf der Alten Brücke sollte der Rundgang dann seinen optischen und kulinarischen Höhepunkt finden. Die Teilnehmer konnten sich nicht sattsehen an der schönen Aussicht auf das Schloss. Im alten Gewölbekeller aus dem 17. Jahrhundert, den das Personal des „Kleinen Spanier“ für die „Eat the World“-Gruppe geöffnet hatte, gab es zum Abschluss zwei Tapas, jeweils mit karamellisiertem Ziegenkäse und Mocho-Soße sowie Ente mit Austernpilzen.

„Hat es Ihnen gefallen?“ fragte Iris Loew. Ein klares „Ja“ war die Antwort. Melanie Metzlaff hatte in ihrer Heimatstadt Stuttgart schon einmal so einen Rundgang gemacht und zeigte sich auch in Heidelberg, das sie für das Wochenende zusammen mit drei Freundinnen besuchte, „positiv überrascht“. „Es hat sich gelohnt“, ist auch deren Fazit.

Info: Die dreistündige Tour, die freitags und samstags stattfindet und inhaltlich auch variieren kann, ist unter www.eat-the-world.com/stadtfuehrung/heidelberg buchbar.