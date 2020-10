Heidelberg. (RNZ) Die Athenaeum-Dietrich-Götze-Stiftung für Kultur und Wissenschaft hat im Rahmen der #begeisterdich-Kampagne für das künftige Begeisterhaus 100.000 Euro an das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) Heidelberg gespendet. Damit verzeichnete die Sammelaktion ihren ersten großen Erfolg.

"Ich finde es einfach umwerfend, dass es in Heidelberg einen Platz geben wird, an dem junge Menschen selbstbestimmt ihre Fähigkeiten entwickeln, ihre Ideen in die Realität umsetzen können. Das Begeisterhaus – eine Schule zur erfolgreichen Selbstständigkeit, von allen für alle", sagte Stiftungsgründer Prof. Dietrich Götze mit Blick auf die Spende.

DAI-Direktor Jakob J. Köllhofer ergänzte: "Wir freuen uns über alle Maßen: Das erste Zehntel der benötigten Million ist geschafft. Wer auf dieses Projekt setzt, investiert sinnhaft und gut in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen hier in Heidelberg."

Voneinander lernen, Freiraum und Eigenverantwortung erleben, einzigartige Projekte starten – das alles soll mit dem Begeisterhaus auf insgesamt 1800 Quadratmetern auf dem Areal des Heidelberg Innovation Park (Hip) möglich werden. Um diese Vision einer modernen Begegnungsstätte zu verwirklichen, will das Team des Begeisterhauses bis zur geplanten Eröffnung im Herbst 2021 eine Million Euro sammeln.

Den Großteil der Gesamtkosten von rund vier Millionen Euro für Erwerb sowie Um- und Ausbau des Gebäudes trägt der DAI-Freundeskreis selbst. Über 100 Tonnen Material hat das DAI-Team bereits in Eigenleistung rückgebaut. Der Umbau läuft seit Juni 2020. Weitere Informationen zum Begeisterhaus und den Unterstützungsmöglichkeiten gibt es im Internet unter www.begeisterhaus.de.