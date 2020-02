Von Anica Edinger

Heidelberg. Schon vergangenen Mittwoch demonstrierten spontan rund 70 Menschen auf dem Bismarckplatz nach der Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsident Thüringens mit Stimmen der AfD. Fünf Tage später ist Kemmerich zurückgetreten – doch die Heidelberger demonstrieren weiter. Wieder kommen am heutigen Sonntag auf Einladung der Linken aus Schwetzingen und der Heidelberger Grünen Jugend Junge und Alte, Familien mit Kindern, Studenten und Heidelberger Stadt- und Bezirksbeiräte auf dem Bismarckplatz zusammen – etwa 150 Menschen, schätzt die Polizei.

Darunter sind auch Junge Liberale – so Hieronymus Eichengrün, 22, VWL-Student, FDP-Kreisvorstandsmiglied. Sein Großvater ein Jude, der fliehen musste, als die Nazis 1933 an die Macht kamen. Eichengrün sagt am Abend entschlossen: "Ich bin angewidert von den Ereignissen in Thüringen, ich habe mich geschämt." Nie wieder Faschismus: Das sei für ihn nicht nur eine Phrase. Sich Rechtsradikalen entschieden entgegenzustellen: Das sei Aufgabe aller Demokraten. "Was in Thüringen geschehen ist, muss jetzt aufgearbeitet werden – und wir Junge Liberale setzen uns dafür ein." Applaus aus der Menge.

Dennoch appelliert Eichengrün auch an alle: "Heidelberg ist nicht Thüringen und nicht Kemmerich." Heidelberger FDPler hätten mit Wut, Unverständnis und Enttäuschung auf die Ereignisse reagiert. Deswegen "dürfen Angriffe auf FDP-Büros oder -Mitglieder nicht sein". "Wir Demokraten müssen jetzt zusammenstehen", sagt Eichengrün.

Es brauche eine "stabile Brandmauer gegen den neuen Faschismus in Form der AfD", sagte Florian Reck von der Linken. Denn: "Kemmerich ist zwar zurückgetreten – doch der Schaden ist angerichtet." Und auch Anouk Nicklas, Jura-Studentin und Grüne-Jugend-Mitglied, findet: "Mit dem Rücktritt ist diese Sache nicht gegessen." Im Gegenteil: "Wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen, bis die Nazis wieder aus den Parlamenten fliegen." Sie seien die "Feinde der Demokratie", sagt Tim Tugendhat von der SPD. Das Gebot der Stunde heißt für Dorothea Kaufmann, Grünen-Stadträtin: Für eine offene Gesellschaft einstehen, "wie wir es heute tun". Das beinhaltet für sie: "Nicht mit der AfD zusammenarbeiten – nicht am Stammtisch und auch nicht im Gemeinderat."