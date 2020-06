Riesiger Einkaufstempel am Bismarckplatz: Die Galeria-Kaufhof-Filiale bleibt geöffnet – genauso wie die in der Hauptstraße. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (rie) Die Erleichterung war groß am Freitag in den zwei Heidelberger Filialen von Galeria Kaufhof: Denn die beiden großen Warenhäuser am Bismarckplatz und in der Hauptstraße bleiben geöffnet. Sie gehören nicht zu den 62 von 172 Filialen, die der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof bundesweit schließen will.

Erfahren haben das die Mitarbeiter von ihren Vorgesetzten am Freitag gegen 13 Uhr. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagt eine Mitarbeiterin der Textilabteilung in der Filiale in der Hauptstraße wenige Minuten nach der erfreulichen Nachricht. Und ihre Kollegin Madlen Ülküseven aus der Schmuckabteilung meinte vier Stunden später: "Wir haben schon ein wenig gefeiert."

Auch Andreas Schweitzer, der seit elf Jahren die "Mister Minit"-Filiale im Erdgeschoss des Hauptstraßen-Kaufhofs betreibt, freute sich – auch wenn es für ihn keine große Überraschung war: "Dieses Haus hat ja vor Corona immer ertragreich gearbeitet." Seit über 62 Jahren ist das große Warenhaus in der Hauptstraße ein Kaufhof. Die Filiale am Bismarckplatz heißt dagegen erst seit dem Jahr 2000 offiziell Kaufhof – viele Heidelberger nennen sie bis heute "Horten".

Dass die beiden Warenhäuser erhalten bleiben, freut auch Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Besonders freue ich mich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Er habe dem Konzernvorstand zuvor geschrieben, wie wichtig es sei, die beiden Häuser in Heidelberg zu halten. "Ohne diese beiden großen Warenhäuser wäre die westliche Hauptstraße nicht der Anziehungspunkt, der sie ist", so Würzner. "Sie sind mit ihrer hohen Kundenfrequenz ganz entscheidend dafür, dass auch viele mittlere, kleinere und kleinste eigentümergeführte Läden in der Nähe existieren können."

Noch nicht feiern konnten am gestrigen Freitag dagegen die Angestellten der Karstadt-Sport-Filiale im Darmstädter Hof Centrum am Anfang der Hauptstraße. Denn der Konzern plant laut der Gewerkschaft Verdi, in ganz Deutschland bis zu 20 von insgesamt 30 dieser Sportfachgeschäfte zu schließen.