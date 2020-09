Wegen der Bauarbeiten an der Ecke zur Jahnstraße staut es sich in der Berliner Straße im Feierabendverkehr noch mehr als üblich – wie auf diesem Foto von Dienstagabend. Foto: Priebe

Heidelberg. (shy) Aktuell gibt es zwei Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen, die vor allem im Berufsverkehr zu Stau führen. Mehrere Leserinnen und Leser hatten sich deshalb an die RNZ gewandt, wollten wissen, was das konkret für Baumaßnahmen sind und wann sie fertig sind.

An der Bundesstraße B37 am Neckarufer zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Sportboothafen wird das Geländer erneuert, auf 1,30 Meter erhöht, und der Gehwegbelag repariert. Die Arbeiten dauern noch bis Freitag, 11. September.

Die Bauarbeiten an der Ecke Berliner Straße/Jahnstraße sind notwendig, weil die Stadtwerke hier ein sogenanntes Schieberkreuz austauschen mussten. Das ist wichtig für die Wasserversorgung. Der Austausch ist laut Stadt erledigt, auch die Baugrube sei wieder aufgefüllt. Diese Woche werde noch für Restarbeiten benötigt. Bis Mitte nächster Woche stünden alle Fahrspuren wieder für den Verkehr zur Verfügung.

Die Stadt teilte auf Nachfrage ferner mit: "Nach den bisherigen Erfahrungen und den Beobachtungen – auch der Polizei – führen beide Maßnahmen nicht zu unverhältnismäßigen Rückstaubildungen." Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Maßnahme an der B37 habe man schnell nachgesteuert. So wurde für alle, die stadteinwärts fahren, eine Umleitungsempfehlung in Richtung Schlossbergtunnel ausgeschildert. Zudem wurde eine neue Umleitung über die Kurfürstenanlage eingerichtet.