Von Steffen Blatt

Heidelberg. Wenn das ehemalige Bauhaus-Areal in der Weststadt neu bebaut wird, entsteht auch ein rund 2000 Quadratmeter großer öffentlicher Platz. Für dessen Gestaltung sollen fünf Landschaftsarchitekturbüros über eine Mehrfachbeauftragung Entwürfe liefern. Nach dem Stadtentwicklungs- und Bauausschuss des Gemeinderates hat nun der Bezirksbeirat Weststadt dem Text für die Aufgabenstellung zugestimmt – und dabei zusätzliche Punkte formuliert, die aufgenommen oder präzisiert werden sollen.

Mitte dieses Jahres will das Bauunternehmen Diringer & Scheidel mit den Arbeiten beginnen. Das Areal zwischen Justizgebäude und dem ehemaligen Crowne-Plaza-Hotel wird dazu in zwei Baufelder aufgeteilt, die Goethestraße führt zwischen ihnen hindurch und wird in Zukunft auf die Kurfürstenanlage treffen. Zuerst wird das Feld am Justizzentrum bebaut, dort entsteht ein L-förmiges Gebäude mit Büros, Wohnungen, Gastronomie und Handel – und der öffentliche Platz, um den es nun ging. Grundsätzlich begrüßten die Bezirksbeiräte die Freifläche, hatten aber einige Fragen zu dem Projekt.

Über nicht genutzte Möglichkeiten ärgerte sich etwa Vera Glitscher-Bailey von der Bunten Linken: "Man hätte hier die Riesenchance gehabt, einen offenen Bereich mit Verbindung zur Schwanenteichanlage zu entwickeln – aber das wird natürlich nicht passieren." Denn auch sie weiß, dass die Lage der Gebäude schon im Bebauungsplan von 2008 festgeschrieben ist. Und der sieht einen Riegel entlang der Kurfürstenanlage vor. Für den Text der Aufgabenstellung mahnte sie die Verwendung von Baumaterialien mit neutraler CO2-Bilanz an. Außerdem wünscht sich der Bezirksbeirat, dass die Möglichkeiten der Beschattung und Beleuchtung deutlicher erwähnt werden. Generell soll auf dem zukünftigen Platz möglichst wenig Fläche versiegelt werden. Zusätzlich sollen die Landschaftsarchitekten in ihren Entwürfen die Möglichkeit berücksichtigen, die Landhausstraße zwischen Bahnhofstraße und Kurfürstenanlage zu entsiegeln – motorisierter Verkehr soll dort ohnehin nicht mehr fahren. Die Übergänge nach Bergheim sollen besonders bedacht und dort möglichst noch mehr Bäume mit großen Kronen vorgesehen werden.

Letzteres könnte schwierig werden, denn unter dem Platz wird eine Tiefgarage gebaut. Bisher hat Diringer & Scheidel einen Trog eingeplant, in den ein großer Baum gesetzt werden kann. Ansonsten sind eher kleinere Pflanzungen möglich. Die "Wunschliste" wurde einstimmig angenommen. Die Vorschläge sollen nun bei der endgültigen Formulierung der Aufgabenstellung berücksichtigt werden – was aber nicht heißt, dass sie eins zu eins übernommen werden. Die ursprüngliche Beschlussvorlage der Verwaltung wurde schließlich bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen.

Die Landschaftsarchitekten müssen ihre Entwürfe bis zur ersten Aprilwoche einreichen, das Preisgericht tagt am 12. April, für den Bezirksbeirat wird Susanne Nötscher (Grüne) an der Sitzung teilnehmen. Die Ergebnisse der Mehrfachbeauftragung werden in den kommunalpolitischen Gremien diskutiert und abgestimmt – zuerst im Bezirksbeirat Weststadt, anschließend wird Diringer & Scheidel das Gewinnerbüro mit der weiteren Planung des Platzes beauftragen.