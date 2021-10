Von Denis Schnur

Heidelberg. Cornelia Wiethaler und Reiner Wiethaler-Neureuther sind "Überzeugungstäter", wie sie selbst sagen. Seit Jahren fahren die beiden einen elektrisch betriebenen Renault. Jetzt wollen sie auch dazu beitragen, dass möglichst viele andere Autofahrer auf ein nachhaltigeres Fortbewegungsmittel umsteigen. Dazu hat das Ehepaar, das im ehemaligen Bahnhofsgebäude am S-Bahnhof Pfaffengrund / Wieblingen lebt, ihre beiden privaten Parkplätze zu öffentlichen E-Ladepunkten umfunktioniert. Für Wiethaler-Neureuther eine Selbstverständlichkeit: "Teilen ist die Zukunft der Mobilität", ist er sicher.

Die beiden Wieblinger haben die Fläche aber nicht selbst umgebaut, sondern die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) als Mitstreiterin gewonnen. Die betreibt mittlerweile mehr als zehn Ladepunkte im Stadtgebiet, auch wenn sich das bislang nicht lohne: "Wir machen das eher als Angebot an unsere Mitglieder und die Stadt, damit in Sachen E-Mobilität etwas vorangeht", erklärt Vorstandsmitglied Andreas Gißler bei der offiziellen Eröffnung der Säulen. "Erst wenn mehr E-Autos auf den Straßen sind, rechnet es sich vielleicht auch", ergänzt seine Kollegin Laura Zöckler. Umso wichtiger sei die finanzielle Unterstützung der Stadt für die Umsetzung des Projektes gewesen.

Deren Stadtwerke betreiben zwar selbst 111 öffentliche Ladepunkte in Heidelberg, jedoch stehe man nicht in Konkurrenz zu anderen Anbietern, wie Arno Winkler vom Umweltamt betont: "Wir arbeiten gemeinsam an der Energie- und Mobilitätswende." Die Stadtwerke konzentrierten sich auf öffentliche und Firmengrundstücke. Wenn die HEG zusätzlich auf privatem Boden Infrastruktur errichte, könne das nur helfen.

Auch dank der Unterstützung der HEG komme man mittlerweile auf 155 öffentliche Ladepunkte in Heidelberg. "Landesweit stehen wir damit gar nicht schlecht da", so Winkler, der selbst im E-Auto zum Vor-Ort-Termin kam. Grob peile man ein Verhältnis von mindestens einer Lademöglichkeit pro zehn Fahrzeugen an – und Mitte des Jahres waren in Heidelberg gut 800 elektrisch betriebene Autos gemeldet. "Da liegen wir also deutlich drüber." Die meisten Besitzer von E-Autos würden ihr Fahrzeug zudem ohnehin zu Hause laden.

Das bestätigt auch Wiethaler-Neureuther. Denn die Ladepunkte vor der Tür würden zwar gut angenommen, aber: "Von den Kennzeichen der Autos her würde ich sagen, dass vor allem die Nähe zur Autobahn sie attraktiv macht." Die – und vielleicht der benachbarte, frei zugängliche Garten des Vereins "Essbares Heidelberg" inklusive Früchten, Gemüse und Hängematte. "Wer lädt, kann dort entspannen – und ruhig auch etwas naschen", lädt Wiethaler ein.

Doch nicht nur die Ladeinfrastruktur der HEG wächst derzeit, die Genossenschaft hat auch bei den Mitgliedern riesigen Zulauf. Mit Lara Boerger war bei der Eröffnung der Ladepunkte das 800. Mitglied anwesend. "Wir müssen beim Klimaschutz mehr machen – und dazu will ich einen Beitrag leisten", erklärt die Ökonomin ihren Beitritt. "Ich befasse mich mit der Frage, wie Wirtschaft nachhaltig gestaltet werden kann. Und das Genossenschaftsmodell ist da ideal." Boerger ist schon im Frühjahr eingetreten, doch Corona hatte die offizielle Begrüßung verzögert. "Mittlerweile sind wir schon bei 950 Mitgliedern", berichtet Zöckler stolz. Eine ZDF-Doku im Mai, in der die HEG eine wichtige Rolle spielte, habe zu großem Zulauf geführt. "Aber wir haben seit 2018 ein kontinuierliches Wachstum", so Zöckler. Das zeige: "Das Bewusstsein bei den Menschen ist da."