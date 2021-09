Heidelberg. mbb. Der Verein Volare lädt am Wochenende wieder zu dem "Kulturfestival Italia" ein. Von diesen Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. September, finden in der Hebelhalle, Hebelstraße 9, mehrere Veranstaltungen im Zeichen der Kultur Italiens statt:

> Eröffnungsfeier am Freitag: Auch in diesem Jahr wird das Wochenende um 19 Uhr durch einen Empfang mit Spezialitäten eingeleitet. Um 20 Uhr folgt ein Konzert von "Due" mit Singer-Songwriter Ettore Giuradei und Musiker/Arrangeur Marco Giuradei. Gemeinsam spielen sie mit Gitarre, Klavier und Stimme eine Mischung aus Balkan-, Folk-, Jazz-, Pop- und Punkmusik.

> Programm am Samstag: Der Samstag startet um 16 Uhr mit einem Kinder-Workshop für Kinder ab sechs Jahren unter dem Motto "Alle Wege führen nach Rom". Elena Sciuga wird dabei die Kinder auf spielerische Art durch die Geschichten der Ilias und der Aeneis führen. Um 19 Uhr legt die DJane "Frau Ludwig" fröhliche und kultige Italo-Disco/Electro-Swing-Klängen auf. Begleitet wird die Feier von einem italienischen Aperitif aus dem Feinkostladen von Antonio Larosa. Ab 20 Uhr startet mit der Theateraufführung "Viva Falcone, Lazzi di un giullare siciliano" eine Reise nach Sizilien.

> Programm am Sonntag: Um 11 Uhr stellt sich der Schriftsteller und Journalist Angelo Molica Franco aus Rom vor. Er wird über seinen neuen historischen Roman um die Zeit des Literaturnobelpreisträgers Luigi Pirandello in Bonn und seine deutsche Liebesgeschichte berichten. Um 16 Uhr geht es für die Kleinen weiter mit einer Sammlung von Kindergeschichten der Autorin Piera Pericu. Das Wochenende kommt um 19 Uhr mit einem Konzert zweier Künstler aus Mailand zum Abschluss: Camilla Barbarito und Fabio Marconi in "Sentimento Popolare".