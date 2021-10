Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Alles hatte gestimmt. Die Mitbewohner. Der Preis. Und vor allem: die Lage. Wer bitte könnte eine Wohnung in der schönen Weststadt schon ausschlagen? Aber auch diesmal gab es für Cara und ihre Kommilitonen eine Absage. Seit zwei Monaten sucht die 19-jährige Offenbacherin nach einem Zuhause in Heidelberg. Rund 50 Anbieter von Zimmern und Wohnungen hat sie inzwischen kontaktiert. Erst suchte sie allein, dann gemeinsam mit anderen Studierenden, die sie in den letzten Tagen und Wochen im Vorkurs kennengelernt hat. Bislang ohne Erfolg. Sie habe erwartet, dass es nicht einfach werden würde mit der Zimmersuche, sagt sie, aber so schwierig? "Das ist schon ein Schlag ins Gesicht."

Wohnungsknappheit hat in Heidelberg Tradition. Rund 37.500 Studierende sind aktuell an den drei großen Heidelberger Hochschulen eingeschrieben. Tausende davon kommen zum Start des Semesters neu in die Stadt. In den Wohnheimen werden zu Semesterbeginn laut Studierendenwerk nur zwischen 1000 und 1500 Zimmer frei, die etwa zur Hälfte an internationale und deutsche Studierende vergeben werden. Nur ein kleiner Teil – ungefähr jeder Zehnte – kann demnach eine Unterkunft in einem Wohnheim finden.

Die Anzahl der Bewerbungen für einen Wohnheimplatz seien im Vergleich zum letzten Jahr höher, erklärt das Studierendenwerk. Der Grund: Da größtenteils digital gelehrt wurde, habe die Pandemie auch die Wohnungssuche und den Einzug nach hinten verschoben. Entsprechend lang ist die Warteliste für einen Wohnheimplatz. Laut Studierendenwerk sind es aktuell rund 2000 junge Menschen, die auf eines von 4706 Betten in den 65 Heidelberger Wohnheimen warten. Ihre Chancen stehen schlecht. Nur, falls es kurzfristig zu Kündigungen komme, könne man Bewerbern noch ein Mietangebot machen, so eine Sprecherin des Studierendenwerkes.

Auch Cara hat sich für einen Wohnheimplatz des Studierendenwerks Heidelberg beworben – jedoch zu spät. Zwar gibt es keine offizielle Bewerbungsfrist, das Studierendenwerk selbst empfiehlt aber, sich für das Wintersemester bis spätestens 15. Juli beworben zu haben, weil dann mit der Zimmereinteilung und dem Versand der Mietverträge begonnen werde. "Später eingehende Bewerbungen haben weitaus geringere Chancen und Auswahlmöglichkeiten." Cara bekam ihre Zusage für den Studienplatz in Heidelberg erst Mitte August. Früher, erzählt sie am Telefon, hätte sie sich schlicht nicht bewerben können.

Wie die meisten aller neu nach Heidelberg kommenden Studierenden muss Cara ihr Glück nun auf dem privaten Wohnungsmarkt versuchen. "Ich suche über alle Online-Portale, die ich kenne", sagt sie. 450 Euro warm, viel mehr kann und will sie erst einmal nicht für ein Zimmer bezahlen. Doch das Angebot ist begrenzt. "Die wenigsten Wohnungen und Zimmer, die frei sind, liegen nicht in diesem Preisspektrum. Viele von ihnen eignen sich auch nicht für eine Wohngemeinschaft", sagt Cara.

Angesichts der Knappheit bei Wohnheimplätzen und auf dem Wohnungsmarkt schuf das Studierendenwerk vor einigen Jahren einen Notnagel: Zu Beginn eines Wintersemesters verwandelten sich die Gemeinschaftsräume der Wohnheime mittels Klappbetten zu Notunterkünften. Gegen einen kleinen Geldbetrag konnten Studierende sich dort einmieten und in Ruhe auf Zimmersuche gehen. Aufgrund der Pandemie gibt es diese Möglichkeit aktuell nicht. "Allerdings haben wir vereinzelt Notzimmer für eine kurzfristige Unterbringung", erklärt das Studierendenwerk auf Anfrage.

Cara muss sich vorerst immerhin nicht mit einem solchen Notzimmer zufriedengeben. Sie hat bei der Mutter eines Freundes einen Schlafplatz gefunden. "Ich habe unfassbares Glück", sagt sie. Dort dürfe sie bleiben, bis sie eine Unterkunft findet. Eine Dauerlösung, betont sie aber, könne das nicht sein. Noch immer keine eigene Wohnung zu haben, sei "konstanter Stress". Ihre Ansprüche hat Cara mittlerweile zurückgeschraubt. Wie groß ihr künftiges Zimmer ist, ist ihr egal. Sie möchte nur gerne in 20 bis 25 Minuten Reichweite zum Campus wohnen. "Im Notfall", sagt sie, "würde ich wohl auch nach Mannheim ziehen."

Info: Das Studierendenwerk vermittelt auf seiner Homepage (www.stw.uni-heidelberg.de) Privatzimmer für Studierende. Dort findet man auch Tipps für die Suche auf dem Wohnungsmarkt.