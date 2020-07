Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Als Prof. Kathrin Yen vor neun Jahren aus Graz nach Heidelberg kam, zögerte sie nicht: Die neue Chefin des Instituts für Rechtsmedizin am Uniklinikum baute hier in wenigen Monate eine Gewaltambulanz auf. Und obwohl Politik, Gerichte, Medien und Medizin das Erfolgsmodell von Anfang an übereinstimmend lobten, ist es jetzt in Gefahr – weil die Finanzierung wegbrechen könnte. "Alles steht zur Zeit auf sehr wackeligen Füßen", sagte Kathrin Yen im Sozialausschuss des Gemeinderats.

Die Einrichtung ist in Baden-Württemberg einzigartig: Gewaltopfer können sich 365 Tage im Jahr rund um die Uhr dorthin wenden und werden gratis von speziell ausgebildeten Ärzten untersucht. Sie dokumentieren Verletzungen, sichern Beweise – auch in Kliniken, Praxen oder im Polizeirevier. Opfer bekommen so Rechtssicherheit, falls sie – sofort oder später – Anzeige erstatten wollen. Zudem erkennt Yens Team viele von Gewalt betroffene Menschen, meist Kinder und Frauen, weil Hausärzte oder Mitarbeiter des Jugendamts anrufen, wenn sie einen Verdacht haben, dass jemandem Gewalt widerfuhr. Oft können Opfer so vor neuen Taten geschützt werden.

Die Gewaltambulanz kostet jährlich 400.000 Euro, 150.000 Euro davon zahlt das Landessozialministerium. Doch die Zusage für den Löwenanteil von 250.000 Euro, der bisher vom Universitätsklinikum Heidelberg kommt, gilt aktuell nur noch bis Ende 2020. Würde dieser komplett wegfallen, müsste Yen zwei bis drei Personalstellen abbauen. "Dann könnten wir das 24-Stunden-Angebot nicht mehr aufrechterhalten", so Yen. Eine der wichtigsten Funktionen der Gewaltambulanz wäre dahin: Nämlich die, auch mitten in der Nacht – direkt nach einer Gewalttat – schnell Beweise sichern zu können.

> Die Gewaltambulanz am Institut für Rechtsmedizin gibt es seit November 2011. Sie bietet ein zeitnahes, niederschwelliges und kostenfreies Angebot für von Gewalt betroffene Personen. Das Ärzteteam garantiert rund um die Uhr eine rechtsmedizinische Beweissicherung. Jedes Opfer kann selbst entscheiden, ob Anzeige erstattet wird – sie ist keine Voraussetzung für eine Untersuchung. Die Mitarbeiter der Gewaltambulanz sind mobil und kooperieren mit Kliniken, Arztpraxen, der Polizei, Kindergärten und dem Jugendamt: So können immer wieder gefährdete Personen – vor allem Kinder und Frauen – identifiziert und fortan vor Gewalt oder Missbrauch geschützt werden. Weil das Modell so erfolgreich ist, gibt es Pläne, auch in der Landeshauptstadt Stuttgart eine Gewaltambulanz zu eröffnen. 2019 wurden über 500 Gewaltopfer untersucht, davon 240 aus Heidelberg. 2020 steigen die Zahlen bislang. Leiterin Prof. Kathrin Yen führt dies auch auf die Coronakrise zurück. Die Ambulanz ist unter Telefon 0152 / 54648393 rund um die Uhr erreichbar. rie

Bislang konnte Yen mit der neuen Vorstandsspitze der Uniklinik noch nicht über das Thema sprechen. Der Ärztliche Direktor Ingo Autenrieth und die Kaufmännische Direktorin Katrin Erk sind erst seit April im Amt. "Ich gehe weiter von einer gewissen Bereitschaft der Uniklinik aus, finanziell zu unterstützen", sagte Yen. Doch sicher ist das nicht. Auf RNZ-Anfrage sagt eine Kliniksprecherin: "Die Gewaltambulanz stellt ein wichtiges Angebot für die Bevölkerung dar. Über die Finanzierungsmöglichkeiten zur Weiterführung werden rechtzeitig Gespräche geführt."

Deshalb warb Yen nun erst einmal im Sozialausschuss um Unterstützung der Stadt, falls ein Teil des Geldes tatsächlich wegbricht. "Mein großer Wunsch wäre, die Finanzierung dauerhaft auf ein stabiles Fundament zu stellen", sagte Yen den Stadträten. Da der Einzugsbereich der Gewaltambulanz ganz Nordbaden abdeckt, könnten sich mehrere Kreise und Kommunen beteiligen: Gäben neben Heidelberg auch der Rhein-Neckar-Kreis sowie die Städte Mannheim, Karlsruhe und Heilbronn je 50.000 Euro im Jahr, wäre die Finanzierung gesichert. Aber auch das Land hat laut Yen die Bereitschaft bekundet, sich stärker zu engagieren – besonders, wenn die Kosten auf breitere Schultern verteilt würden.

Noch ging es im Ausschuss nicht um eine konkrete Finanzierungszusage, aber die Stadträte machten deutlich, wie wichtig sie die Gewaltambulanz finden. "Das ist ein bundesweites Leuchtturmprojekt – systemrelevanter geht’s ja gar nicht", sagte etwa Johannah Illgner (SPD). Auch Bürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) bekundete die grundsätzliche Bereitschaft der Stadt, finanziell zu helfen.

Wie wichtig die Gewaltambulanz ist, hatte Kathrin Yen schon am Anfang ihres Vortrages im Ausschuss gezeigt: Sie startete ihre Präsentation mit einem schwer zu ertragenden Foto einer totgeprügelten Frau. "Sie wurde über Jahre geschlagen – und hatte nie Kontakt zur Rechtsmedizin", so Yen. "Wir müssen alles daran setzen, diese Menschen früher zu erkennen."