Von Marion Gottlob

Heidelberg. Ganze 33 Jahre lang hat Rosemarie Methner als "Gelbe Dame" an der Thoraxklinik einmal pro Woche ehrenamtlich Patienten besucht. Sie lächelt. "Es ist schön, wenn man so eine Aufgabe ausübt." Wenn es manchmal schwer war, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und das Schwere weggestrampelt." Nun wurde die 81-jährige Seniorin aus ihrem Ehrenamt verabschiedet.

Rosemarie Methner ist Heidelbergerin durch und durch: "Ich bin hier geboren und habe nie an einem anderen Ort gewohnt." Nach dem Besuch des Hölderlin- und des Wirtschaftsgymnasiums arbeitete sie – ganz kurz – im Archiv der Rhein-Neckar-Zeitung. Es folgte eine Stelle als Verwaltungsleiterin am Max-Planck-Institut für Völkerrecht. Nach der Heirat und der Geburt ihrer beiden Kinder pausierte sie zwölf Jahre. Mit dem Wiedereinstieg in den Beruf rückte das Ehrenamt näher.

Sie war Sekretärin, zuerst an der Kurpfalzschule und dann in der evangelischen Blumhardt-Gemeinde. Genau dort warb die damalige Klinikseelsorgerin Ruth Pfisterer um ehrenamtliche Helferinnen für einen Besuchsdienst. Rosemarie Methner erinnert sich: "Ich sagte gleich zu, bevor ich lange darüber nachdenken konnte."

Sie startete ihr Engagement auf der Station 10 der Lungenfachklinik und blieb der Station 33 Jahre lang treu. Zuerst war die patente Frau unsicher, ob sie die anspruchsvolle Aufgabe bewältigen könnte. Als sie damals mit dem Bücherwagen in der Klinik unterwegs war, sprach ein Patient sie an: "Ich finde das toll: Sie machen Patienten Mut, Sie machen das richtig, das hilft so viel." Diese Worte gaben Rosemarie Methner Selbstvertrauen. Vor kurzem wurde sie im Foyer erneut angesprochen. Eine Patientin war nach überstandener Erkrankung zur Kontroll-Untersuchung in der Klinik: "Sie haben mich besucht. Das hat mir Kraft für die Krankheit und für meine Familie gegeben."

Aber sie weiß auch: "Wenn man an die Tür von Patienten klopft, weiß man nie, was einen erwartet." Bei den Themen hat sie sich grundsätzlich an den Patienten orientiert. Mit Frauen hat sie manchmal über das Kochen gesprochen, mit Männern über Wandern und Fußball. Auch das ist passiert: Ein Patient empfing die Gelbe Dame wütend: "Ich bin schwer krank und das Personal hat gelacht." Spontan antwortete Rosemarie Methner: "Wenn das Personal nicht manchmal lachen darf, kann es Sie nicht gut pflegen. Ohne Lachen schafft man das nicht." Eine Woche später war der Patient wie verwandelt. Er war fröhlich – und konnte nun auch selber lachen.

Manches hat sich in 33 Jahren verändert: Früher gab es eine Patienten-Bücherei, die Methner ehrenamtlich verwaltete. Die Verweildauer der Patienten war länger, so entstanden engere Bindungen. Sie erzählt: "Schwester Elisabeth Bansamir (sie arbeitete 44 Jahre auf der Station 10, Anm.d.Red.) und ich haben gemeinsam mit Patienten an den Abenden Krippen-Figuren aus Ton gebastelt. Auch in diesem Jahr bauen wir diese Krippe in der Klinikkapelle wieder auf."

Die Klinikseelsorger Birgit Wasserbäch und Andreas Schlögel dankten der Gelben Dame: "Zuhören, Dasein, Aushalten, herzhaftes Lachen, Stille, Schweigen. All das haben Sie als Urgestein der Ehrenamtlichen im Besuchskreis der Thoraxklinik gelebt. Mit viel Zeit, Elan und Liebe."