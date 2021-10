Heidelberg-Handschuhsheim. (ths) Regelrecht Gänsehaut hatte Herbert Pfeiffer, der Vorsitzende des MGV Liederkranz 1847 Heidelberg-Handschuhsheim, als er auf die Bühne des Carl-Rottmann-Saals trat. Schließlich war es das erste Konzert seit langer Zeit, das endlich wieder vor Publikum gegeben werden konnte. Rund eine Stunde lang unterhielten die "Blue Notes", ein 2010 gegründetes Ensemble im ältesten Verein des Stadtteils, ihre Zuhörerinnen und Zuhörer unter Leitung des Dirigenten Tobias Freidhof.

Auch wenn das Proben in der Pandemie kompliziert ist, die – laut Pfeiffer – hoch motivierte Sängerschar hatte tapfer weiter gemacht. Erst zu Hause via Bildschirm und in dieser Situation erhielt das Konzert auch seinen Namen: "Mad world", also "verrückte Welt". Später probte man im Freien in einem Zelt im Handschuhsheimer Feld, bevor es wieder möglich wurde, den großen Saal für den Auftritt zu nutzen, erzählte Beate Mertes der RNZ. "In ein paar Wochen sollten wir wieder den Probenraum im Untergeschoss des Rottmann-Saals nutzen können", versprach der Vorsitzende außerdem.

Die Regeln für die Konzertbesucher waren streng und wurden auch streng kontrolliert. Es galt 3G, das Einchecken erfolgte per Luca-App und es bestand Maskenpflicht auf den limitierten Plätzen während der gesamten Veranstaltung. "Wir konnten überhaupt nicht richtig für die Aufführung werben, da die Zusage erst einen Tag vor dem Ereignis eintraf", berichtete Pfeiffer. Aber dann lehnte sich auch der Vorsitzende zurück und genoss die Musik.

Zum Auftakt sorgten die "Blue Notes" mit einer Reihe von Liebesliedern für ganz große Gefühle. Die Sängerinnen und Sänger intonierten Elvis Presleys "Can’t help falling in love" dabei ebenso gekonnt wie den Adele-Hit "Rolling in the deep". Ihre Freude am Singen und am vielstimmigen Klang bewiesen die Sänger auch bei Songs wie "Fields of gold" von Sting, Robbie Williams berühmtem "Angels" und dem Filmhit "Into the west" sowie "Run", das Leona Lewis zu einem Meisterwerk reifen ließ. Und so war die Begeisterung beim Publikum lange vor der Zugabe groß. Wobei die "Blue Notes" mit "Engel" von der Band Rammstein noch mal so richtig für Stimmung sorgten.

Der "Blue Notes"-Chor sucht auch jederzeit Verstärkung. Willkommen sind alle, die Freude am Singen haben. Noten lesen zu können ist keine zwingende Voraussetzung, die erforderlichen Grundlagen werden in der Probenarbeit vermittelt. Der Chor probt jeden Donnerstag von 20.15 Uhr bis 22 Uhr, außer an Feiertagen und in den Sommerferien.