Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es ist manchmal erstaunlich, was die Stadtgesellschaft bewegt – und was nicht. So gab es in den letzten Jahren kaum Proteste seitens der Politik oder der Bürger, als viele alteingesessene Heidelberger Industriebetriebe entweder ganz aufgegeben oder ihre Belegschaft teils dramatisch reduziert haben. Im Moment kämpft der Heidelberger Standort von Haldex ums Überleben – immerhin fand der Oberbürgermeister unterstützende Worte.

In Mannheim ist das anders: Dort gehen Stadtpolitik, Belegschaften und oft genug auch Bürger für die Betriebe auf die Straße – zuletzt beim Turbinenhersteller Alstom. Das ist auch dem Zweiten Bevollmächtigten der IG Metall Heidelberg, Michael Seis, aufgefallen: "In Mannheim setzt man sich für die Unternehmen ein, aber nicht in Heidelberg." Seis spricht von einer "klammheimlichen und leisen Deindustrialisierung" – vom Ausmaß durchaus mit dem zu vergleichen, was das Ruhrgebiet mitgemacht hat. "Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Stadt Heidelberg keine industrielle Ansiedlung mehr wünscht. Aber auch ihr Geld muss erst erwirtschaftet werden – und das geht nur mit einem industriellen Kern."

Hintergrund Industriestandort Heidelberg > Entwicklung der Beschäftigung: Heidelberg 2000 // 2016 Gesamt: 108.100 // 119.800 Industrie: 16.600 // 14.200 (15,3 %) // (11,9 %) Dienstleistung: 91.100 // 105.300 (84,3 %) // (87,9 %) Mannheim 2000 // 2016 Gesamt: 219.700 // 242.900 Industrie: 63.300 // 58.500 (28,9 %) // (24,1 %) Dienstleistung: 155.900 // 183.900 (71,0 %) // (75,7 %) Quelle: Statistisches Landesamt; restliche Anteile: Landwirtschaft > Betriebe am Standort Heidelberg: Beschäftigte 1980 //2019 Hein: 311 // 0 Woerner-Werke: 8 // 0 Schmitthelm: 334 // 0 Eltro: 538 // 0 Furukawa: 838 // 0 Thermalwerke:1464 // 0 Rheinelektra: 82 // 0 Druckmaschinen: rd. 2000 // 0 Graubremse: 732 // 90 Kraftanlagen: 937 // rd. 200 Teldix: 747 // rd. 400 Stieber: 537 // rd. 100 TI Automotive 559 //267 Quelle: IG Metall Heidelberg (hö)

[-] Weniger anzeigen

Einer der schwersten Verluste war, gerade arbeitsplatzmäßig, der Niedergang der Heidelberger Druckmaschinen, aber es gibt viel mehr kleinere Betriebe, die es nicht mehr gibt – oder die nur noch Schatten ihrer selbst sind. Pat Klinis, bis vor 15 Jahren der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, kann das nur bestätigen, in seiner Zeit fing das große Sterben der Firmen an. "1988 hatten wir noch 27 Prozent Arbeiter in Heidelberg, heute fast gar nichts mehr. Das ist doch erschreckend!" Und er erinnert an die vielen Betriebe, die ganz verschwunden sind: Furukawa, Eltro oder V-Dia.

Klinis versammelte zum Gespräch mit der RNZ Arbeitnehmervertreter von Betrieben, die eine besondere Geschichte erzählen: die des ruhmlosen Abstiegs des Industriestandorts Heidelberg.

Ehemalige Betriebsräte berichten vom Niedergang des Industriestandorts Heidelberg (sitzend v.l.): Thomas Dreher (Schmitthelm), Werhart Hilwig (Mutschler), Dietmar Bogenreiter (Hein), Bernhard Hoffmann (TI Automotive), Martin Hornung (Haldex) und Sigurd Hofmann (Industrieautomation). Hinter ihnen der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Heidelberg, Michael Seis (l.), und der einstige Erste Bevollmächtigte, Pat Klinis. Foto: Hentschel

Grau-Bremse/Haldex

Martin Hornung hatte zum 75-jährigen Firmenjubiläum des Bremsenherstellers Haldex eine Broschüre zusammengestellt. Das war im Jahr 2000. "Das 100-jährige Jubiläum steht ja nun unter vielen Fragezeichen", resümiert der langjährige Betriebsratsvorsitzende. "Wir hätten das Buch gern fortgeschrieben." Über 35 Jahre, von 1975 bis 2012, war Hornung in der ehemaligen Grau-Bremse beschäftigt, "und in dieser Zeit habe ich mehr als zehn Geschäftsführer erlebt". Die Misere begann Anfang der achtziger Jahre: "Die Familie Grau hatte das Unternehmen an die Wand gefahren, wir waren überschuldet, und die Betriebsräte holten die Aufträge bei", erinnert sich Hornung. Schließlich stieg ein US-Konzern ein, 1998 dann Haldex. Die Zeiten wurden immer härter, es kam zu ersten Entlassungen, doch die Mitarbeiter waren kämpferisch. Deren größte Angst: Dass der Weltmarktführer Knorr-Bremse den kleineren Konkurrenten schluckt und dann "plattmacht". 2002 zog die Firma vom Pfaffengrund nach Wieblingen um, 2003 wurde die Fertigung nach Ungarn ausgelagert. Damals waren es noch über 200 Angestellte, doch es sollte noch bitterer kommen: 2013 wurde immer mehr nach Ungarn ausgelagert – ab dann waren es nur noch 90 Beschäftigte –, "und jetzt geht es um alles oder nichts", sagt Hornung. Und was passiert mit dem Fabrikareal in Wieblingen? Seis: "Das Grundstück ist in Erbpacht, aber die Gebäude stehen zum Verkauf. Derzeit sind Investoren interessiert."

Die Belegschaft der Grau-Bremse (heute Haldex) war schon immer als kämpferisch bekannt: Am 17. Oktober 1970 versammelten sich die Beschäftigten zu einem Warnstreik während einer Tarifauseinandersetzung. Fotos: Ballarin/privat

Mutschler

Werhart Hilwig war Betriebsratsvorsitzender beim traditionsreichen Handschuhsheimer Schreibsysteme-Hersteller, der gleich zwei Mal in Insolvenz ging. Ende der neunziger Jahre gab es die erste Schieflage, berichtet Hilwig, der in der Qualitätskontrolle arbeitete. Die ersten Schwierigkeiten, so sagt es zumindest Hilwig, begannen mit der Übergabe der Firma an die nächste Eigentümergeneration, auf dem allerneuesten Stand war die Produktion auch nicht mehr, man saß auf hohen, unverkäuflichen Lagerbeständen. Nach der ersten Insolvenz wurde das Unternehmen verkauft: "Wir bekamen derbe Sanierer", sagt Hilwig, "und die haben viel verbrannte Erde hinterlassen." Die neuen Eigentümer sollen sich sogar ihren Kaufkredit von der Firma haben bezahlen lassen, Ende 2003 schlossen die Werkstore für immer; damals waren noch 30 Angestellte übrig, in den besten Zeiten waren es über 500. "In dieser Firma waren, wie auch bei Hein, viele Frauen beschäftigt", erinnert sich Klinis – der sogar in der wirtschaftlich schwierigen Zeit den Betrieb nicht mehr betreten durfte. Heute steht dort der Rewe-Markt.

Hein

Dietmar Bogenreiter erinnert sich noch, wie beim Industrieschilderhersteller Hein im Pfaffengrund 1991 das 60-jährige Firmenjubiläum gefeiert wurde. Im Jahr drauf gab es neue Gesellschafter – und denen, so Bogenreiter, ging es nur um das Grundstück: Es kam zu Entlassungen und Schließungen von Abteilungen, 1994 leisteten die Mitarbeiter Lohnverzicht, im Jahr drauf folgte die Zahlungsunfähigkeit. Der Kampf zwischen Gesellschaftern und Belegschaft – Mitte der neunziger Jahre waren es nur noch rund 100 – wurde immer härter, schließlich wurde sie sogar ausgesperrt: "Wir waren willig und geduldig, aber wir hatten keine Chance", sagt Bogenreiter, "es war von vornherein klar, dass die Firma plattgemacht werden sollte." 1998 wurden die Gebäude bis auf den Verwaltungstrakt abgerissen, heute steht dort das Verwaltungszentrum der Sparkasse Heidelberg. "Ein Fall von falscher Übergabe und unfähigen Managern", befindet Klinis. Martin Hornung von der Grau-Bremse erinnert sich an viel Solidarität und viele Demonstrationen für den Erhalt dieses Unternehmens – und ihm fällt dieser Spruch ein: "Gebrüder Hein & Söhne – große Schilder, kleine Löhne."

So sahen die Fabrikanlagen der Grau-Bremse im Jahr 1950 aus. Damals befand sich das Werk noch in der Eppelheimer Straße (linker Bildrand) im Stadtteil Pfaffengrund. Foto: pr

Schmitthelm

Auch Thomas Dreher vom Pfaffengrunder Traditionsbetrieb kann Geschichten von unglücklichen Firmenübergaben erzählen: "Schmitthelm war lange ein Familienbetrieb, aber die nächste Generation interessierte sich nur für ihren Porsche." Schmitthelm, spezialisiert auf Federn im Automobilbereich, verlor den Anschluss. Die Preise blieben hoch, die Aufträge, gerade in der Formel 1, fielen weg. Ab den neunziger Jahren wurden die Zahlen rot, die Belegschaft von einst gut 1000 halbierte sich, der Standort in Neunkirchen unweit von Mosbach machte dicht. 2004 wurde die Firma "über Nacht" (Dreher) verkauft, und die jungen Eigentümer führten sie geradewegs in die Insolvenz: Erst wurde ein Computersystem eingeführt, das verhinderte, dass man Rechnungen oder Lieferscheine drucken konnte, dann brachen die letzten Aufträge weg, und Dreher erinnert sich an das "Chaos", das damals herrschte. Schließlich folgten – trotz guter Auftragslage – Kündigungswellen, ein Großteil des Betriebs wurde in die Slowakei ausgelagert. Bei der letzten Insolvenz waren bei Schmitthelm noch 220 Leute, davon rund ein Drittel Frauen, beschäftigt. Das Areal ist heute weitgehend eine Lagerhalle.

Kämpferische Belegschaft: Vor drei Wochen zogen die verbliebenen Beschäftigten bei Haldex vor ihren Betrieb – um für den Erhalt des Standortes Wieblingen zu demonstrieren. Foto: Hentschel

TI Automotive

Bernhard Hoffmann erinnert sich noch an viele andere Firmen, wenn er einst zu seiner Firma TI Automotive (einst Mecado-Bundy) fuhr: "Da gab es V-Dia, ein reiner Frauenbetrieb, die Zigarrenfabrik Havilla, oder die Woerner-Werke, in denen ich gelernt habe." Bei Mecado-Bundy, eigentlich einer Tochter des Röhrenherstellers Mannesmann, wurden Kraftstoff- und Bremsleitungen hergestellt – am meisten Beschäftigte gab es in den frühen neunziger Jahren mit rund 700. Hoffmann erinnert sich: "Wir haben immer schwarze Zahlen geliefert, aber es wurde kaum etwas investiert, 1989 wurden wir von TI übernommen – einer Heuschrecke." TI, eine britische Firma, tat sich schwer mit der deutschen Firmenkultur; nach und nach wurde die Belegschaft reduziert, Teile der Produktion ausgelagert: "Es ging nur um den Profit", ärgert sich Hoffmann. Heute allerdings steht TI, so berichtet Gewerkschaftsfunktionär Seis, heute ganz gut da: "Der Betrieb ist gut geführt mit einem starken Betriebsrat. Das Geschäft ist heute stabil – auch wenn die E-Mobilität eine potenzielle Gefahr ist."

Industrie-Automation

Kein klassisches Industrieunternehmen ist die Industrie-Automation im Pfaffengrund, unweit von Schmitthelm. Sigurd Hoffmann berichtet, wie das einst familiär geführte Unternehmen – seine Spezialität war die Hardware großer Anlagen – ständig in neue Hände überging, es gab viele Entlassungen: "Die neuen Anteilseigner verstanden nichts von Technik." Als Betriebsrat hatte er sich in den harten Arbeitskämpfen seine Gesundheit ruiniert, nach 29 Jahren verließ Hofmann den Betrieb 2008: Von den gut 100 Beschäftigten von einst sind heute kaum mehr zwei Handvoll übrig.

Hintergrund OB Würzner: Die Industrie nicht abschreiben Oberbürgermeister Eckart Würzner bedauert nicht nur das drohende Aus für den Bremshersteller Haldex (RNZ vom 7. Dezember), er findet auch klare Worte für den Industriestandort Heidelberg: "Wir müssen ihn unbedingt sichern, denn eine Stadt wie Heidelberg lebt auch von den Gewerbesteuereinnahmen." Und nicht jeder Bürger könne in der Wissenschaft arbeiten. Zwar habe es Heidelberg geschafft, die Arbeitsplatzverluste in der Industrie zu kompensieren, doch sei es zu früh, die Industrie in einer Wissenschaftsstadt völlig abzuschreiben. Für ihn steht weiter fest: "Heidelberg ist immer noch ein wichtiger Standort für die Automobilzulieferung." Deswegen gebe es gerade für solche Firmen bei der Stadtverwaltung eine eigene Anlaufstelle. "Dass es in der Vergangenheit da durchaus Schwächen gab, ist mir bewusst. Wir müssen auch mehr tun, um die Stadtgesellschaft für die Anliegen der Firmen zu sensibilisieren." Manches in der Vergangenheit sei da nicht gut gelaufen, wie Würzner einräumt: "Es fehlt oft die politische Unterstützung für die Anliegen der Unternehmen." So habe es auch praktisch keine Reaktion gegeben, als sich die Heidelberger Druckmaschinen – einst der größte Betrieb und wichtigste Gewerbesteuerzahler – aus der Stadt verabschiedet hatten: "Da gibt es in der Kommunalpolitik und auch bei den Bürgern oft nicht die richtige Wahrnehmung, was das bedeutet. Es ist nicht so einfach, gerade der Industrie den Stellenwert zu geben, den sie braucht." Was vielleicht auch daran liege, dass Heidelberg nicht der klassische Industriestandort sei. Aber gerade der würde – siehe Automobilbranche – durch die Digitalisierung und technologische Herausforderungen auf längere Sicht schwächer. Die Hände in den Schoss legen will der OB aber dennoch nicht: "Die verkehrliche Erreichbarkeit spielt auch oft eine große Rolle. Und da bleibt für uns noch viel zu tun."

[-] Weniger anzeigen

Gründe für den Niedergang

Es gibt für Gewerkschaftler Seis nicht den einen Grund für die Deindustrialisierung: "Teilweise waren es schlecht gemanagte Übergaben, mal war es der verpasste technologische Anschluss, aber oft auch, dass man nur auf kurzfristige Erträge erpicht war." Oder es war auch schlicht der Strukturwandel: Der Filmentwickler V-Dia hatte angesichts der aufkommenden Digitalfotografie keine Chance mehr. Für Klinis war "oft die zweite Generation nicht vorbereitet, die Betriebe zu übernehmen", andere wiederum hätten sich beim Expandieren übernommen. Und schließlich habe auch Heidelberg "nicht die Gebiete für Industrieansiedlungen ausgewiesen". Hornung sieht oft auch eine "Marktbereinigung" am Werk: "Die Großen fressen die Kleinen." Das gelte besonders für die Automobilzulieferer. Seis orakelt: "Wir haben in Heidelberg viel durchgemacht, was Stuttgart noch vor sich hat."