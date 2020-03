Heidelberg. Wegen der großen Anzahl von Menschen, die Tag für Tag am Platanen-Bär in der Neuenheimer Landstraße vorbei kommen, trägt dieser nun Mundschutz. Auf Nachfrage erklärte der Bär am Neckarufer, "dass doch viele Passanten und Fahrradfahrer den Mindestabstand von 1,5 Meter nicht einhalten (können), und ich möchte ja auch Vorbild sein".