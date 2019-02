Heidelberg. (hö) Es ist schon ungewöhnlich, wenn über mehrere Jahre eine Immobilie in Top-Lage leersteht: Schon vor knapp einem Jahr berichtete die RNZ, dass sich der Eigentümer, die Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei, schwer tut, Mieter zu finden, nachdem die zweite Heidelberger H&M-Filiale 2015 an diesem Standort aufgegeben hatte. Doch nun steht ein Unternehmen für die 450 Quadratmeter große Verkaufsfläche im Erd- und im Untergeschoss parat: Es handelt sich um die niederländische Warenhauskette "Hema", die hierzulande fast unbekannt ist, aber im Nachbarland Kultstatus hat - wegen ihrer niedrigen Preise und des puristischen Designs.

Das 1926 gegründete Unternehmen setzte erst 2002 zur Expansion nach Deutschland an, bisher wurden vor allem Läden in Nordrhein-Westfalen betrieben. Die erste Filiale der Region, im Ludwigshafener Einkaufszentrum "Rhein-Galerie", wurde bereits zum Jahresende geschlossen; dafür wurde im November eine auf den Mannheimer Planken eröffnet - nun folgt zum 31. März Heidelberg. In Deutschland will das holländische Unternehmen wachsen - und es setzt auf die Innenstädte: Aus den momentan noch 18 Standorten sollen bis Ende des Jahres 40 werden.

Walter Schlenker von der Kirchenschaffnei ist erleichtert, dass er die Immobilie auf dem Markt untergebracht hat: "Wir sind sehr froh, mit ,Hema’ einen Partner zu haben, dessen Konzept uns auch zusagt." Zwar habe man nicht unbedingt den Mieterlös erzielt, den man ursprünglich im Sinn gehabt habe, aber angesichts der Probleme des stationären Handels sei er doch mit dem Ergebnis zufrieden. Auch für den ersten Stock - hier gab es einst ein indisches Restaurant - wurde eine Lösung gefunden: Es wird zu einer reinen Bürofläche, in die ein Call-Center einziehen soll. Ursprünglich hatte Schlenker gehofft, einen einzigen Mieter für diese drei Etagen - im zweiten Stock wird es wieder eine Wohnung geben - zu finden. Doch den gab es nicht.

Die Kirchenschaffnei besitzt - ähnlich wie ihr evangelisches Gegenstück, die Pflege Schönau - viele Immobilien und Grundstücke, mit denen sie vor allem den Erhalt von Pfarrhäusern und Kirchen finanziert.