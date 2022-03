Von Robin Höltzcke

Heidelberg/Maribo. Dass es seit etwa drei Wochen nicht merklich geregnet hat, ist für Landwirte in vielen Regionen ein großes Problem. Trockene Böden und ein tendenziell sinkender Grundwasserspiegel sei dem Mangel an Regen geschuldet, so die Meinung vieler. Stephan Böhm (58), Experte für regenerative Landwirtschaft und akkreditierter Trainer für Ganzheitliches Management, verweist jedoch auf einen anderen Faktor: Ihm zufolge sind die vermeintliche Dürre und trockene Böden unter anderem eine Folge jahrzehntelanger Misswirtschaft auf unseren Äckern, Wiesen und Wäldern.

Herr Böhm, viele Landwirte klagen über zu trockene Böden. Liegt das daran, dass es zu wenig regnet?

Nein, das liegt daran, dass die herkömmliche Bewirtschaftung den Wasserkreislauf stört. Der akute Wassermangel in den Böden ist in meinen Augen hausgemacht. Das Pflügen etwa zerstört die natürliche Bodenstruktur und somit kann der Boden nur wenig Wasser speichern und trocknet auch schnell wieder aus. Der Regen ist zwar nicht mehr so gleichmäßig über das Jahr verteilt, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, aber die Menge des Niederschlags hat sich nicht wesentlich verändert.

Inwiefern stört denn die Bewirtschaftung den Wasserkreislauf?

Jeder Boden benötigt über das ganze Jahr hinweg eine Mulchschicht. Denn diese verhindert, dass die Regentropfen den Erdboden verdichten und ausspülen. Zudem sorgt die Mulchschicht dafür, dass das Wasser im Boden nicht sofort wieder verdunstet. Durch das Pflügen geht diese natürliche Schutzschicht des Bodens verloren und der Aufbau einer Humusschicht, die wie ein Schwamm Wasser hält, wird verhindert. Organismen, die sich tiefer im Boden ansiedeln, kommen an die Oberfläche. Als Folge sterben die Mikroorganismen ab, der Boden verdichtet sich und verliert seine Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und zu speichern. Der effektive Regenfall ist besonders gering auf den brachliegenden Flächen mit nacktem blanken Boden. Wenn das Regenwasser direkt in die Flüsse fließt oder verdunstet, dann ist der Regenfall nicht effektiv. Wir haben also einen relativen Wassermangel.

Die Mikroorganismen im Boden sind also ausschlaggebend für einen effektiven Wasserkreislauf?

Genau, denn sie bilden mit den Pflanzen im Boden ein Netz aus Verbindungen und Kanälen, an denen das Wasser entlang laufen kann. Auch durch Dünger und Pestizide sterben die Bodenlebewesen ab und der Wasserkreislauf verschlechtert sich zunehmend. Die vielerorts hohen Nitratwerte im Trinkwasser sind ein Zeichen dafür, dass das Land den Regen nicht effektiv nutzen kann. Sowohl chemische und biologische Düngemittel als auch die übrigen Nährstoffe fließen bei einem gestörten Wasserzyklus direkt in das Grundwasser oder in die Flüsse. Dadurch ist auch der Nährstoffkreislauf gestört. Es ist wie ein Teufelskreis.

Wie kann man einem gestörten Wasserkreislauf entgegenwirken?

Aktuell machen wir es durch unsere Praktiken den Böden schwer, Wasser zu speichern. Um den Wasserkreislauf zu verbessern, müssen wir den Boden und dessen Bewohner "füttern". Eine Mulchschicht ist da besonders wichtig. Sie schützt vor der Mittagshitze sowie der Verdunstung und verhindert, dass der Boden nachts stark auskühlt. Außerdem zersetzen die Bodenorganismen Pflanzen- und Tierreste und geben deren Nährstoffe wieder an die Pflanzen ab. Zu einem gesunden Ökosystem gehören aber auch Tiere. Sie spielen eine essenzielle Rolle im Nährstoffkreislauf. Viele unserer Weiden befinden sich ebenfalls in einem schlechten Zustand. Denn häufig sind die weidenden Tiere zu lange auf den Flächen. Sie fressen ihre Lieblingspflanzen immer wieder ab, bis diese nicht mehr ausreichend nachwachsen. Andere Pflanzen wie Disteln rühren sie nicht an. Diese können dann überhandnehmen. Die Weide verarmt an Arten und die Qualität des Futters sinkt.

Sind Dürren und Fluten dann Symptome nicht funktionierender Ökosystemprozesse?

Ja, und die daraus folgenden wirtschaftlichen und sozialen Schäden sind immens. Wir müssen anfangen, das gesamte Ökosystem zu betrachten, anstatt uns nur auf den Ertrag zu fokussieren. Es gibt bereits einige Beispiele in Deutschland, wie der Scheuerhof in Wittlich, die zeigen, dass man mit Erfolg ökologische, ökonomische und soziale Aspekte vereinen kann. (Die RNZ berichtete am 12. Feb.)

An wen können sich Landwirte wenden, wenn sie ihre Böden regenerieren wollen, aber nicht wissen, wie?

Die deutsche Netzwerkstelle für Ganzheitliches Management des Savory Institutes, zu dem ich gehöre, ist eine mögliche Anlaufstelle. Wir begleiten Landwirte auf ihrem Weg hin zu einer regenerativen Agrarkultur. Im Internet findet man uns unter www.landregeneration.de.