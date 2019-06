Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Idee war gut, das Ambiente passend - nur das Wetter war ausgerechnet am Donnerstag so gar nicht einladend: kalt und nass. Das Stadtplanungsamt hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen: ein gemeinsames Picknick am ehemaligen Checkpoint zum Abschluss der Ausstellung über den Konversionsprozess in der Südstadt.

Die Ausstellung war bereits am Tag der Städtebauförderung am 11. Mai eröffnet worden und hatte unter dem Motto "Wir, die Südstadt", rund 300 Besucher begrüßt. Weitere 300 seien in den vergangenen vier Wochen da gewesen, sagte Silke Klein vom Stadtplanungsamt nun: "Damit sind wir sehr zufrieden." Die Ausstellung sei ein Spiegel der jungen Zeitgeschichte.

Angeordnet als Spirale, um den dynamischen Prozess der Stadtteilentwicklung zu verdeutlichen, veranschauliche sie mithilfe der Themenschwerpunkte Identität, Diversität und Vernetzung die zukünftigen Planungen. "Wir wollen die Ausstellung zumindest in Teilen erhalten und finden vielleicht im neuen Bürgerzentrum dann Platz dafür", hieß es.

Tatsächlich ist der Stadtteil in Bewegung: Auf der ehemaligen US-Kasernenfläche entstehen laut Stadtverwaltung zurzeit Quartiere mit über 2100 Wohnungen, Grün- und Freiflächen, einer neuen Stadtteilmitte sowie Platz für Unternehmen, Kultur und Sport. Das Projekt "Der Andere Park", ein Freiraum neuen Typs, sei in das Programm "Nationale Projekte des Städtebaus" aufgenommen worden. Der Bund habe dafür rund sechs Millionen Euro Fördergelder zugesagt.

Bei Regen, Kälte und Wind interessierten sich jetzt allerdings nur rund 40 Alt- und Neubürger für Details. Doch wer da war, hatte Getränke und Essen zum Teilen mitgebracht und während der Regen auf die ehemaligen Kontrollhäuschen prasselte, wurden Neuigkeiten ausgetauscht. Wie weit sind die Wohnprojekte, wie sollen die Querungen auf der Römerstraße aussehen, und was passiert mit den Bäumen? Auf die Fragen folgten Antworten, jeder wusste etwas, Silke Klein und andere Mitarbeiter der Stadt steuerten die Fakten bei.

"Die Einladung heute ist eine nette Geste", meinte Gundula Gebhardt, die demnächst in die Südstadt ziehen wird. "Hier sitzen wohl künftige Nachbarn." Und Linda Ohlmeier, auch sie bald neue Südstädterin, nutzte die Chance, auf ihre "Vision eines Kulturcafés" aufmerksam zu machen. Es könnte im 1951 errichteten "Eddy-Haus" gegenüber der ehemaligen Kommandantur inmitten eines großen Parks an der Ecke Römer- und Rheinstraße einen Platz finden. "Das wäre ganz wunderbar", stieß ihre Idee auf Zustimmung unter den Picknickgästen.