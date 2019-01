Heidelberg. (rie/dns) Die Stadtverwaltung will mit den Bürgern über die Zukunft sprechen. Deshalb sind am Samstag, 19. Januar, alle Heidelberger ins Dezernat 16, Emil-Maier-Straße 16, eingeladen. Gemeinsam sollen Perspektiven für Heidelberg, aber auch für Europa entwickelt werden. Von 10 bis 13.30 Uhr dreht sich alles um Europa, anschließend geht es bis 15 Uhr um Heidelberg. Der Eintritt ist frei.

Das sagt der Oberbürgermeister: Eckart Würzner und seine Verwaltung wollen mit dem Termin ganz besonders junge Heidelberger ansprechen. "Deshalb gehen wir bewusst dahin, wo junge und kreative Menschen sind", so Würzner mit Blick auf den Veranstaltungsort, das Kreativwirtschaftszentrum Dezernat 16 in Bergheim. Er wolle noch mehr Bürger dafür begeistern, ihre Meinungen einzubringen und sich politisch zu engagieren. "Politische Mitwirkung ist von zentraler Bedeutung für unsere demokratische Gesellschaft", so der OB. Zudem betont er, dass die Europawahl für Heidelberg genauso wichtig sei wie die Kommunalwahl - beide finden am 26. Mai statt. "Denn was in Brüssel entschieden wird, hat auf uns unmittelbare Auswirkungen - wie etwa das Beispiel Abgasrichtlinien zeigt", meint Würzner.

Auch EU-Kommissar Günther Oettinger kommt am Samstag nach Heidelberg. Foto: dpa

Der erste Teil - Europa: Nach Würzners Begrüßung um 10 Uhr geht es ab 10.30 Uhr in einer Podiumsdiskussion um die Frage: Wie sieht eine Zukunftsvision für den Kontinent aus? Mit Würzner diskutieren der Europa-Abgeordnete Reinhard Bütikofer (Grüne) sowie Jakob Rauschert, der Heidelberger Kreisvorsitzende der Jungen Europäer - einer überparteilichen Jugendbewegung. Danach spricht um 11 Uhr EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU). Als Thema seiner Rede nennt die Stadt lediglich "Europa". Nach einer kurzen Poetry-Slam-Einlage des Heidelberger Dichters Philipp Herold um 12 Uhr laden ab 12.15 Uhr die "Europäer im Gespräch" zum Gedankenaustausch ein.

Der zweite Teil - Heidelberg: Mit einer Diskussion über "Ideen und Wünsche zur Weiterentwicklung Heidelbergs" startet um 13.30 Uhr der zweite Teil. Dabei diskutiert Oberbürgermeister Würzner mit Fürozan Naderi (Vorsitzende Jugendgemeinderat), Jasper Schmidt (Projektleiter und künftiger Intendant des "Begeisterhauses" des Deutsch-Amerikanischen Instituts) und einem Vertreter des Heidelberger E-Bike-Start-up-Unternehmens "Coboc". Nach einem weiteren Auftritt von Poetry-Slammer Philipp Herold um 14.30 Uhr beendet Würzner die Veranstaltung um 14.45 Uhr mit einer kleinen Schlussrede.

Sonstige Angebote: Auf einem "Markt der Möglichkeiten" laden Heidelberger Initiativen, Institutionen und Parteien zu Mitmachaktionen ein. Kindern verspricht die Stadt ein "buntes Programm". Essen und Trinken wird ebenfalls angeboten.