Das erste „Anbaden“ gab es im Februar 2017. Seitdem veranstaltet der Verein Neckarorte jedes Jahr diese Veranstaltung für Hartgesottene am Bergheimer Iqbal-Ufer. Nun müssen die Winter-Schwimmer zum ersten Mal einen Unkostenbeitrag entrichten. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Vier Grad kaltes Wasser? Kein Problem! Dann auf zum "Anbaden" 2020. Auch dieses Jahr lädt der Verein Neckarorte wieder Winter-Schwimmer zu dem Event ans Iqbal-Ufer in Bergheim ein – schon zum vierten Mal. Doch zum ersten Mal kostet die Teilnahme ein "Startgeld" von 10 Euro. Wer sich das nicht leisten kann, darf auch nur 5 Euro zahlen. Kathrin Herbstrieth, Mitglied bei "Neckarorte", erklärt im Interview, wieso das Anbaden nicht mehr gratis ist.

Kathrin Herbstrieth. Foto: privat

Frau Herbstrieth, zum ersten Mal wird beim "Anbaden" in diesem Jahr ein finanzieller Beitrag fällig. Wieso?

Das "Anbaden" ist in den letzten Jahren immer größer geworden – letztes Jahr hatten sich rund 170 Leute angemeldet. Das Event ist für uns deshalb auch immer teurer geworden – betrachtet man etwa die Kosten für den Saunawagen, den wir eigens anmieten, oder für den DLRG-Einsatz. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der auf Spenden angewiesen ist. Mit dem Unkostenbeitrag wollen wir wenigstens einen Teil der Kosten decken, aber auch erreichen, dass die ehrenamtliche Arbeit wertgeschätzt wird.

Befürchten Sie nicht, dass so aus einem nicht-kommerziellen Event ein kommerzielles wird?

Kommerziell wird es nicht, da wir damit als Verein ja nichts verdienen. Der Beitrag ist auch mit zehn beziehungsweise fünf Euro für alle, die sich zehn nicht leisten könnten, sehr sozial. Ich bin sicher: Es ist weiterhin eine tolle Aktion.

Neu ist auch die Online-Anmeldung. Ist die nötig, weil das "Anbaden" in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen ist?

Das nicht. Aber es war teilweise schon chaotisch. Durch die Anmeldung im Internet können wir nun auch sicherstellen, dass alle die Teilnahmebedingungen fürs Baden gelesen haben – etwa den Hinweis des Gesundheitsamtes, dass schwimmen im Neckar eigentlich nicht empfohlen ist. Zudem geht die Registrierung für die Schwimmer vor Ort schneller und einfacher – und vor allem papierlos.

Gehen Sie denn selbst auch "anbaden"?

Ich persönlich nicht, nein. Ich bin einfach kein Wassermensch. Aber ich finde es toll, zuzusehen und die Leute, die ins Wasser gehen, von außen zu motivieren. Die allgemeine Aufregung zu beobachten, ist auch ein tolles Gefühl.

Aber als Zuschauer muss man keinen Eintritt bezahlen?

Nein, natürlich nicht. Es geht beim Anbaden und generell für uns als Verein noch immer darum, schöne Orte am Neckar ins Bewusstsein zu rücken – damit die Bürger überhaupt wissen, was unsere Stadt bietet.

Info: Das diesjährige "Anbaden" findet am Sonntag, 23. Februar, ab 14 Uhr am Iqbal-Ufer in Bergheim statt. Anmeldung fürs Baden ab sofort hier

Neckar-Anbaden in Heidelberg - Die Fotogalerie