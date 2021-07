Von Steffen Blatt

Heidelberg. Die Kleingemünder Straße sorgt seit Jahrzehnten für Diskussionen im Stadtteil. Denn im verkehrsberuhigten Bereich zwischen Neckarhelle und Hahnbergweg fahren viele, die dort eigentlich nichts zu suchen haben – und sie fahren zu schnell. Zuletzt wurde vorgeschlagen, Schranken anzubringen. Doch auch dieser Plan soll wieder einkassiert werden, wie jetzt im Bezirksbeirat Ziegelhausen bekannt wurde.

Dort informierte Bärbel Sauer, seit November 2020 Leiterin des Amts für Verkehrsmanagement, über den aktuellen Stand. Sie wohnt selbst in Ziegelhausen und kennt die Problematik aus eigener Anschauung. Eigentlich ist im betreffenden Abschnitt der Kleingemünder Straße Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben. Befahren darf sie nur, wer dort wohnt, ein Geschäft aufsuchen oder auf dem Kucheblech parken will. In der Realität nutzen viele Autofahrer die Straße aber als Abkürzung zur Ziegelhäuser Brücke.

"Die Straße hat kein Mengenproblem, sondern ein Geschwindigkeitsproblem – und wir glauben nicht, dass man das mit einer Schranke lösen kann", sagte Sauer. Denn für die Kleingemünder Straße gilt, was auch auf andere verkehrsberuhigte Bereiche in Heidelberg zutrifft: Sie sind nicht eindeutig als solche zu erkennen. Der Teerbelag mit den gepflasterten Seitenbereichen vermittelt nicht den Eindruck einer gemeinsamen Verkehrsfläche für alle. Zudem verläuft die Straße in großen Teilen schnurgerade, was zum schnelleren Fahren verführt. Dieser Zustand kann auch verkehrsrechtliche Konsequenzen haben, erklärte Sauer. Denn wenn solche Bereiche nicht selbsterklärend ausgestaltet sind, droht die Umwandlung in Tempo 30-Zonen.

Darum will Sauer das Thema nun umfassend angehen: So laufen in der Verwaltung seit April Workshops für alle Ämter, die mit der Planung und Umsetzung von verkehrsberuhigten Bereichen zu tun haben. Dabei werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und technischen Regelwerke auf Praxisfälle angewendet – unter anderem auf die Kleingemünder Straße. Am Ende soll ein Analysetool stehen, mit dem Defizite von verkehrsberuhigten Bereichen einheitlich ermittelt und Planungsziele definiert werden können. Dazu gehört auch die Beteiligung der Anwohner in weiteren Workshops. Die sollen im September stattfinden, auch in Ziegelhausen.

Sauers Ziel ist es, dass in ganz Heidelberg sofort jedem Autofahrer klar ist, dass er in einen verkehrsberuhigten Bereich einfährt, etwa durch ein einheitliches Piktogramm auf der Fahrbahn oder ähnliche Signalelemente. Für die Kleingemünder Straße habe man im Workshop rund 60 Maßnahmen definiert, mit denen man sie umgestalten könnte. Einige davon stellte ihr Kollege Daniel Gampp vor, etwa die Umgestaltung der Einfahrt durch Außengastronomie an der Bäckerei oder die Verschwenkung der Fahrbahn durch Blumenkübel oder die Verlegung von Parkplätzen. Schließlich schlug die Amtsleiterin vor, die Schranken-Idee zu begraben. "Wir erarbeiten stattdessen mit den Bürgern ein Gesamtkonzept und machen was Gescheites draus."

Die Bezirksbeiräte nahmen diese Idee durchaus positiv auf. Zu entscheiden gab es für sie nichts, die Vorlage diente nur der Information. Allerdings kommentierte Jörg Dulz (Grüne): "Alles, was Sie hier vorschlagen, haben wir schon mal durchdekliniert." Raimund Beisel (Freie Wähler), der Vorsitzende des Stadtteilvereins, wies darauf hin, dass man seit Jahren höre, der Teerbelag sei nur ein Provisorium, weil irgendwann die Kanäle erneuert werden müssten. Und Klaus Fanz (Grüne) forderte, dass mehr kontrolliert werden müsse, um die Durchfahrt so unattraktiv wie möglich zu machen. Hier hat wiederum die Stadtverwaltung keine direkte Handhabe, denn für den fließenden Verkehr ist allein die Polizei zuständig. Sauer versprach aber, das Anliegen weiterzugeben.