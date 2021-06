Von Arndt Krödel

Es geht um eine Präzision, die mit menschlichen Händen nicht erreicht werden kann: Beim Einsetzen eines künstlichen Kniegelenkes arbeiten orthopädische Chirurgen seit einigen Jahren mit einer Technologie, die auf den Millimeter genau die Prothese in ihre anatomische Umgebung einpasst. Professor Tobias Renkawitz, Ärztlicher Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Heidelberger Universitätsklinik, hat die sogenannte computerassistierte Navigationstechnologie mitentwickelt, die er heute mit seinem Team fast routinemäßig bei Patienten anwendet. Der RNZ demonstrierte er das High-Tech-Verfahren außerhalb des Operationssaals.

Die Arthrose, also der Gelenkverschleiß, ist die Hauptursache für das Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks. Um die Dimensionen zu erkennen, muss man hier von einer Volkskrankheit sprechen. In Deutschland wurden 2019 etwa 200.000 Kniegelenksimplantate eingesetzt. In der Heidelberger Orthopädie in Schlierbach sind es jährlich mehr als 1000 Kunstgelenke, jedenfalls waren es so viele vor der Corona-Zeit, deretwegen viele Operationen aufgeschoben wurden. "Das ist für uns ein Eingriff, den wir im Prinzip fast täglich machen", erklärt Renkawitz. Die Implantate halten etwa 15 bis 20 Jahre – nicht zuletzt ein Ergebnis der neuen Navigationstechnologie, die höchste Präzision ermöglicht.

Das kommt den Anforderungen an einen optimalen Eingriff entgegen, wie der renommierte Orthopäde erläutert, der 2014 mit dem Oskar-Medizinpreis eine der höchstdotierten Medizinauszeichnungen in Deutschland erhielt: Nicht nur der Knochen zur Aufnahme der Kunstgelenkbestandteile muss exakt vorbereitet werden, sondern auch Bänder, Kapsel und Weichteilstrukturen um das neue Kniegelenk herum müssen bestmöglich balanciert werden. Ein Vorteil für den Patienten beim navigierten Gelenkersatz ist bereits der Wegfall der Strahlenbelastung. Durch die Infrarot-Technologie wird keine Computertomographie benötigt.

Das Infrarotlicht reflektiert sogenannte Referenzmarker, die im Bereich des Kniegelenks angebracht werden, und der Computer berechnet daraus in Echtzeit ein dreidimensionales virtuelles Modell des Gelenks, das der Chirurg während der Operation auf dem Bildschirm sieht. "Mit der Navigation kann ich ein Kniegelenk exakt einpassen", beschreibt Renkawitz die fortschrittliche Technologie. Lage und Funktion des Kunstgelenks können somit vom Operateur virtuell geplant werden, bevor er Knochenschnitte vornimmt. Er kann sozusagen vorher Möglichkeiten durchspielen und entscheidet sich dann für die Variante mit dem besten Ergebnis.

Durch die Markierung bestimmter Punkte an wichtigen Operationsinstrumenten, die durch eine Kamera vom Computer registriert werden, kann der Operateur Lage und Orientierung der Prothese stets am Monitor verfolgen und bei Bedarf korrigieren. Die Bandspannung des Kniegelenks, dem größten und kräftigsten Gelenk des Menschen, muss auf den Millimeter genau einjustiert werden. "Sie muss harmonisch und gleichmäßig sein", sagt Renkawitz. Das Navigationsverfahren macht es möglich: Quasi "live" kann er die Bandspannung während der Operation messen und die Funktion des Gelenks so einrichten, dass der Patient später zum Beispiel beim Fahrradfahren oder Treppensteigen die notwendige Stabilität besitzt. Durch eine lang anhaltende Blockade von Schmerzrezeptoren im Operationsgebiet können Patienten häufig schon am Nachmittag nach dem Eingriff mit dem Physiotherapeuten aufstehen. "Das schnelle Knie aus Heidelberg" macht sich schon einen Namen.

Gleichwohl ist das neue Verfahren kein autonomes System und hat auch nichts mit Operationsrobotik zu tun: "Der Operateur hat alles stets selbst in der Hand. Für diesen Eingriff benötigt man auch mit Computerunterstützung Erfahrung und Routine", erläutert Renkawitz. Ein Navigationssystem mache aus einem schlechten Operateur noch keinen guten: Es gehe darum, als Operateur dieses digitale Assistenzsystem auch richtig einzusetzen. Der Eingriff dauert im Schnitt zwischen 60 und 80 Minuten und ist insgesamt etwas aufwendiger geworden. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen laut Renkawitz, dass die außerordentliche Präzision den höheren Zeit- und Kostenaufwand rechtfertigt, weil die Implantate besser sitzen und länger halten. Im nationalen Vergleich liegen die Knieprothesen aus Schlierbach in puncto Haltbarkeit übrigens über dem Durchschnitt.

Die Navigationstechnologie für die Endoprothetik, also den Einsatz künstlicher Gelenke, brachte Renkawitz von seinem früheren Wirkungsort Regensburg nach Schlierbach mit, wo man im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie und der Tumororthopädie schon mit dem System arbeitete. "Wir sind dabei, uns zu einem internationalen Zentrum für orthopädische Präzisionschirurgie weiterzuentwickeln", ordnet er den Stellenwert seiner Klinik ein, die nicht nur die älteste ihrer Art in Deutschland ist, sondern mit etwa 1000 Mitarbeitern auch über den größten Campus orthopädischer Universitätsmedizin verfügt.