Heidelberg. Angesichts der Impfpflicht im Gesundheitswesen richtet sich der Blick derzeit auf ungeimpftes Personal. Dabei ist das nur ein Bruchteil der Beschäftigten. Auch zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie kämpfen die Mitarbeiter von Kliniken und Pflegeeinrichtungen täglich für die Gesundheit ihrer Patienten – und nehmen dabei selbst gesundheitliche Risiken in Kauf. So wie Sofia Chatzopoulou, Physiotherapeutin am Universitätsklinikum. Sie ist 40 Jahre alt und hat noch immer unter den Folgen ihrer Covid-Erkrankung zu leiden. Sie hat der RNZ ihre Geschichte erzählt.

***

"Im Dezember 2020 habe ich Covid bekommen, das war, bevor ich mich impfen lassen konnte. Wahrscheinlich habe ich mich im Klinikum angesteckt, denn privat hatte ich zu der Zeit nur eine Kontaktperson, und sie war negativ. Welcher Patient mich angesteckt hat, weiß ich aber nicht. Ich bin Physiotherapeutin und arbeite auf der Urologie und auf der Intensivstation, dabei kommen wir auch Covid-Patienten nah.

Ich bekam daraufhin Fieber und war sehr müde, habe Geruchs- und Geschmackssinn verloren, sieben Wochen lang lag ich krank im Bett. Hauptsymptom war die Fatigue, ich war wahnsinnig schwach. Es war ein Überlebenskampf. Während dieser Zeit bekam ich viel Unterstützung von meiner Familie, von meiner Tante und meinen Freunden sowie von meiner Chefin und meinen großartigen Kollegen. Sie haben mich aufgebaut, und ohne sie hätte ich die sieben Wochen in Quarantäne sicher nicht überstanden. Sie gaben mir immer das Gefühl, zwar isoliert, dabei aber nicht alleine zu sein.

Als ich dann wieder arbeiten ging, glaubte ich, das Gröbste überstanden zu haben. Aber so war es nicht, die Krankheit machte mir stattdessen noch immer zu schaffen. Jetzt brauchte ich all meine Energie für die Arbeit, und nach Dienstschluss konnte ich nur noch schlafen. Auch heute noch fällt mir die Arbeit nicht mehr so leicht wie vor meiner Erkrankung. Wenn ich beispielsweise Patienten mobilisiere, lege ich zwischendurch immer noch oft Pausen ein, und Rücken und Glieder schmerzen mich öfter als früher. Auch das stundenlange Arbeiten unter der FFP2-Maske ist sehr belastend.

Meine Chefin sagt zwar zu mir: Bleib zu Hause, wenn es nicht geht. Aber das nehme ich nicht gerne in Anspruch. Das System Pflege arbeitet am Rand der Erschöpfung. Natürlich sind auch weitere meiner Kollegen krank geworden, aber die meisten hatten schwächere Symptome als ich. Das Virus hat sich ja im Laufe der Zeit verändert, und die meisten meiner Kollegen sind erkrankt, nachdem sie schon geimpft waren, das hat sie geschützt. Ich selbst bin inzwischen geboostert. Manchmal höre ich auch von einzelnen Mitarbeitern, dass sie sich nicht impfen lassen wollen, aber das kann ich nicht verstehen – es sei denn, sie haben bestimmte Vorerkrankungen, weshalb sie die Impfung fürchten. Ansonsten ist es mir aber unbegreiflich, wie man die Impfung verweigert. Schließlich sehen wir am Klinikum ja jeden Tag, was bei dieser Krankheit passieren kann.

Ich kann jedem sagen: Es ist keine gute Erfahrung. Nur Schritt für Schritt verbessert sich mein Zustand, und man muss viel Geduld haben. Nun nehme ich Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und Magnesium, und warte auf meinen Reha-Platz. Meine Erkrankung wurde als Arbeitsunfall anerkannt, ich hoffe, die Berufsgenossenschaft übernimmt die Reha. Mein Wunsch ist, dass ich dort wieder zu Kräften komme und Unterstützung finde. Denn die Erkrankung ist zwar mehr als ein Jahr her, aber sie belastet nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Man fühlt sich nutzlos, wenn man nicht mehr so viel Kraft hat, wenn man nicht mehr so anpacken kann, wie man es gewohnt war.

Meinen Beruf habe ich trotz alledem nie infrage gestellt. Ich liebe meine Arbeit. Da gebe ich gerne hundert Prozent."

Protokoll: Julia Lauer