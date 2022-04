Von Birgit Sommer

Heidelberg. Drei junge Leute haben einen Plan: Man könnte mehr Auszubildende für die Pflegeberufe finden, wenn man ihnen finanziell etwas bieten würde. Echte Wertschätzung statt wohlwollendem Applaus – könnte das nicht ein Ansporn sein? Bezahlt werden soll die Aufstockung für Azubis aus Spenden von Privatleuten sowie großen Institutionen und Stiftungen. Der Heidelberger Jura-Student Sebastian Böhm, der IT-Experte Daniel Ratke und die angehende Medizinerin Ann-Kathrin Will haben dazu das Projekt "Clapping for Future" gestartet. Im RNZ-Gespräch erklärt Geschäftsführer Sebastian Böhm, worum es geht.

Sebastian Böhm.Foto: privat

Herr Böhm, Sie wollen die Gewinnung von Nachwuchs im Pflegebereich angehen – aus der Zivilgesellschaft heraus. Warum ist eine solche Initiative notwendig?

Wir haben im Gesundheitssystem erhebliche strukturelle Probleme. Durch die Corona-Pandemie ist der Anteil der Pflegekräfte, die ihren Beruf aufgeben wollen oder zumindest darüber nachdenken, auf 40 Prozent gestiegen. Dazu kommt, dass mehr als 40 Prozent der Pflegekräfte über 50 Jahre alt sind.

Die Arbeit wird ihnen bald aus Altersgründen zu schwer werden?

Sie nähern sich jedenfalls dem Renteneintrittsalter an. Irgendwann brauchen sie vielleicht selbst Pflege. Seit 1999 hat sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland verdoppelt. Die Lebenserwartung steigt und wir müssen weiterhin mit einer erheblichen Zunahme an Pflegebedarf rechnen.

Mit Ihrer Aktion sammeln Sie jetzt Geld für den Nachwuchs. Warum?

Das hat mehrere Gründe. Während der Pandemie wurde viel geklatscht für die Pflegekräfte, aber letztlich hat sich nichts verändert. Wir wollen auf eine Art und Weise klatschen, die wirkliche Anerkennung bedeutet, und Anreize setzen für junge Leute, die für ein bisschen mehr Geld in Erwägung ziehen würden, den Pflegeberuf zu ergreifen. Gebraucht werden 167,5 Millionen Euro, um allen 140.000 Auszubildenden ein Jahr lang 100 Euro monatlich auszahlen zu können.

Warum glauben Sie, dass Geld etwas bewirkt? Viele Pflegekräfte beklagen gar nicht, dass sie zu wenig verdienen. Sie fürchten eher die Arbeitsbedingungen: aushelfen, einspringen für Kollegen, zu viele Wochenenddienste, zu wenig Zeit für die Patienten ...

Das sind ganz klar Probleme, die auf Personalmangel zurückgehen. Wenn man mehr Personal locken könnte, würde sich das verbessern. Ein monetärer Anreiz funktioniert in vielen Berufen.

Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?

Das war im November 2021. Wir waren überrascht, wie viel politische Ohnmacht beim Auftreten der Omikron-Variante des Virus erneut im Spiel war. Man hat sich wieder auf die Pflegekräfte verlassen, obwohl man nicht wusste, wie gefährlich Omikron sein würde. Wir haben einen Weg gesucht, das System leistungsfähiger zu machen.

Wie sammeln Sie das Geld?

Das geht ganz einfach über unsere Website, auf der man "Jetzt spenden" anklicken kann. Man kann über alle verfügbaren Zahlungsmittel abbuchen lassen. Und wir sind von den Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt, sodass wir Spendenquittungen ausstellen können.

Wird die Verwendung der Gelder transparent gemacht?

Da gibt es gesetzliche Vorschriften. Jeder kann über das Handelsregister unseren Jahresabschluss nachprüfen, wir sind gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet. Wir werden Spender und Unterstützer auch auf dem Laufenden über unsere Tätigkeit halten, vorwiegend über die sozialen Medien. Damit in Sachen Transparenz und Seriosität alles mit rechten Dingen zugeht, erhalten wir außerdem pro bono Rechtsberatung von einer renommierten Anwaltskanzlei aus Koblenz.

Wie soll die Verteilung an die Auszubildenden funktionieren?

Das Risiko, an falsche Adressaten auszuzahlen, ist bei Einzelanträgen zu groß. Wir werden uns mit Arbeitgebern in Verbindung setzen und deren gesammelte Anträge für die Azubis bearbeiten.

Die Soziologin Ute Klammer von der Universität Duisburg sagt: "Eine faire Bezahlung für eine Pflegekraft mit einer abgeschlossenen Ausbildung wäre ungefähr eine Bezahlung, wie sie heute ein Ingenieur bei uns erhält." Also etwas mehr als 4000 Euro im Monat. Finden Sie das richtig?

Ich weiß nicht, ob es richtig wäre, die Leistung unterschiedlicher Berufsgruppen dergestalt in Relation zu setzen. Fakt ist, dass wir einen gravierenden Mangel an Pflegekräften haben. Der Beruf bedeutet eine enorme psychische und physische Belastung; er braucht ein Upgrade. Aber mit unserer Aktion wollen wir erst einmal den Nachwuchs gewinnen. Wir sprechen über den Einstieg in den Beruf.

Das bedeutet aber nicht, dass der Nachwuchs später auch dabei bleibt.

Wir können nicht die komplette Verantwortung übernehmen, das obliegt der Politik. Wir können nur einen kleinen Beitrag leisten.