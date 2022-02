Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Chancen der Stadt, den Prozess um den "Alten Kohlhof" zu gewinnen, sind massiv gesunken. Ein neues Sachverständigengutachten, das der RNZ in Auszügen vorliegt, kommt zu dem Schluss, dass auf dem "Alten Kohlhof" keinerlei Form von Gastronomie wirtschaftlich betrieben werden kann.

Der Streit mit der Eigentümerfamilie Hofbauer reicht schon Jahre zurück: 2015 hatte die Familie den "Alten Kohlhof" inklusive Ausflugslokal von den Eheleuten Stier gekauft. Zunächst sahen die neuen Besitzer gar keine Gastronomie mehr vor, später eröffneten sie das Sterne-Restaurant "Oben". Die Stadt sah die vertraglich vereinbarte Verpflichtung, ein Restaurant zu betreiben, verletzt und wollte einen Rückkauf erzwingen. Den ersten Prozess verlor die Stadt im Juni 2019 beim Landgericht, mittlerweile wird am Oberlandesgericht (OLG) in Karlsruhe in der nächsten Instanz verhandelt.

Hintergrund > Der "Alte Kohlhof" beherbergte bereits im 19. Jahrhundert ein Ausflugslokal und ist das älteste Haus der Kohlhof-Siedlung auf dem Königstuhl. 1997 kaufte die Familie Stier das Anwesen von der Stadt in sanierungsbedürftigem Zustand. Im Kaufvertrag wurde unter anderem die Pflicht festgehalten, im "Alten Kohlhof" weiterhin ein Lokal zu betreiben. Die Stiers sanierten das Gebäude und betrieben ein Ausflugslokal mit Pensionsbetrieb. 17 Jahre später erleidet Ulrich Stier einen Unfall, der Betrieb geht pleite, und die Eigentümer wollen verkaufen. Die Hofbauers erwerben den "Alten Kohlhof" im Juni 2015, auch in diesem Vertrag sind die gleichen Verpflichtungen enthalten. Die Stadt genehmigt den Kaufvertrag zwischen den Stiers und den Hofbauers. Anschließend vergrößern die Hofbauers die "Betreiberwohnung" im "Alten Kohlhof" und sanieren das Gebäude. 2016 fragt die Stadt erstmals, wann ein Lokal eröffnet werden würde. Hofbauer argumentiert, es ließe sich kein Restaurant wirtschaftlich betreiben. Anfang 2017 wird schließlich das "Oben" eröffnet. (jola)

Als Anfang August vergangenen Jahres der Prozess vor dem Oberlandesgericht begann, gab es wieder Hoffnung für die Stadt: Die Richter lehnten die Argumente des Landgerichts ab, dass die Klauseln zum Betrieb eines Ausflugslokals mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags nicht übernommen worden seien und es nicht Aufgabe einer Kommune sei, dort oben für eine Gastronomie zu sorgen.

Die OLG-Richter betonten beim ersten Prozesstag allerdings: Es kommt für die Entscheidung darauf an, ob die Stadt beim Ausüben des Wiederkaufsrechts ihr Ermessen richtig ausgeübt habe. Wenn etwa gar kein wirtschaftlicher Betrieb einer Gaststätte möglich sei, dann dürfe die Stadt davon keinen Gebrauch machen – es wäre unverhältnismäßig. Das Gutachten, das nun dem Gericht vorliegt, soll diese Frage klären. Das "Oben" jedenfalls, so erklärte der Hofbauer-Anwalt damals im Prozess, sei ein Zuschussgeschäft.

"Dem Ergebnis der Analyse der möglichen Betriebstypen folgend, wird dem Standort trotz der historischen Bedeutung der Lage keine erfolgversprechende Aussicht zur nachhaltigen Führung eines gastgewerblichen Betriebs zugesprochen", heißt es nun in dem 65-seitigen Gutachten. Das liege im Wesentlichen an der Konkurrenz aus der nahe liegenden Stadt, dem Standard der Ausstattung und der saisonal schwankenden Nachfrage. Für die Analyse hatte der Gutachter dabei nicht die Situation heute, sondern – wie vom Gericht beauftragt – die Marktlage im Januar 2017 zugrundegelegt, als die Stadt das Wiederkaufsrecht ausüben wollte.

Die beiden Parteien – die Stadt Heidelberg und die Hofbauers – haben nun, wie in Zivilprozessen üblich, Zeit für Stellungnahmen zu dem Gutachten. Ein neuer Verhandlungstermin ist vom Gericht noch nicht festgelegt worden. Sollten die OLG-Richter anhand des Gutachtens zu dem Schluss kommen, dass die Stadt ihr Ermessen falsch ausgeübt und damit kein Rückkaufsrecht hatte, könnte der Prozess bald enden. Ansonsten müsste die Frage geklärt werden, ob am 15. Januar 2017, dem letzten Tag der von der Stadt gesetzten Frist, im "Alten Kohlhof" ein Lokal betrieben wurde.