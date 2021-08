Heidelberg. (dns) Vor genau einem Jahr protestierten Klimaschutz-Organisationen bei der Jahreshauptversammlung von Heidelberg Cement an deren Zentrale in Neuenheim, weil der Konzern aus ihrer Sicht massiv zum Klimawandel beitrage. Für vier junge Aktivisten hat dieser Protest nun ein juristisches Nachspiel: Am Montag müssen sie sich vor dem Heidelberger Amtsgericht wegen Hausfriedensbruchs verantworten, da sie auf das Vordach der Firmenzentrale geklettert waren.

Zwar hatten sie nach Aufforderung durch die Polizei die Aktion freiwillig und friedlich beendet, angezeigt wurden sie aber dennoch. Per Strafbefehl wurden die Heranwachsenden im Frühjahr jeweils zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Da sie das jedoch nicht akzeptierten, kommt es nun zum Prozess.

"Es steht in keinem Vergleich: Heidelberg Cement zerstört jahrelang Menschen, das Klima und den Planeten. Nun sollen wir, die sich gegen dieses Unrecht zur Wehr setzen, dafür verurteilt werden", sagt einer der Beschuldigten laut einer Pressemitteilung. Aus Solidarität mit den Aktivisten demonstriert das Bündnis "Cem-End" am Montag um 16 Uhr gemeinsam mit anderen Klimaschutzgruppen vorm Justizgebäude, Kurfürsten-Anlage 15, zum Hauptsitz von Heidelberg Cement in Neuenheim.