Von Marion Gottlob

Heidelberg. Der Ukraine-Krieg und die Inflation sind für die ärmsten Menschen in Heidelberg deutlich zu spüren. Schon aufgrund der Coronakrise waren mehr Menschen auf den Laden "Brot & Salz" der Diakonie Heidelberg und die Südstadt-Tafel "Rat und Tat St. Elisabeth" des Caritas-Verbandes angewiesen. Unter den Kunden sind auch Geflüchtete, aktuell viele aus der Ukraine. Zugleich nehmen die Spenden der Lebensmittelmärkte zum Teil dramatisch ab. Doch es gibt auch Lichtblicke: "Die Bereitschaft zum Spenden ist in Heidelberg riesig", sagt Birgit Grün von der Caritas.

Wer über wenig Einkommen und einen Berechtigungsnachweis verfügt, darf bei der Südstadt-Tafel oder im Diakonie-Laden günstig einkaufen. Ein festes Sortiment gibt es nicht, sondern das, was Lebensmittelmärkte und Bäckereien spenden. Während der Pandemie wurde die durch Stadt und Katholische Stadtkirche geförderte Südstadt-Tafel in der Kirche St. Michael eingerichtet. Die Zahl der Kunden dort hat sich im Vergleich zu 2021 verdreifacht, auch coronabedingt. Grün erklärt: "Und man spürt die Inflation."

Hintergrund > Als Sachspenden willkommen sind haltbare Lebensmittel (Konserven, Spaghetti, Reis, Kaffee, Tee. . .) und Hygieneartikel. Vor Abgabe bitte anrufen. > Geldspenden sind [+] Lesen Sie mehr > Als Sachspenden willkommen sind haltbare Lebensmittel (Konserven, Spaghetti, Reis, Kaffee, Tee. . .) und Hygieneartikel. Vor Abgabe bitte anrufen. > Geldspenden sind möglich an: Diakonie-Laden "Brot und Salz" (Telefon 06221 / 618190), Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE62.6725.0020.0000 0235 31, Stichwort: Diakonieladen. Südstadt-Tafel "Rat und Tat St. Elisabeth" (Telefon: 06221 / 7781385), Spendenkonto: Volksbank Heidelberg, IBAN: DE30.6729.0000.0029 4441 02, Stichwort: Südstadttafel. Heidelberger Tafel (Telefon: 06221 / 166579), Commerzbank Heidelberg, IBAN: DE40.6728.0051.0464 0007 00.

[-] Weniger anzeigen

Dazu kommen aktuell 24 Haushalte mit Ukraine-Flüchtlingen, die in Heidelberg privat Unterkunft gefunden haben. Direkt nach der Ankunft haben die Menschen häufig erst einmal kein Geld. Und nicht jeder private Gastgeber kann die Menschen mitversorgen. Für diese Situation hat die Caritas Heidelberg eine Sonderregelung geschaffen: Die Betroffenen bekommen bis zu drei Wochen lang einen Gratis-Korb mit frischen Lebensmitteln der Grundversorgung, bis sie über Anträge staatliche Hilfe erhalten. Das gilt auch für Geflüchtete aus anderen Ländern und Bedürftige in Heidelberg. "Die Caritas finanziert das über Spenden", erklärt Grün.

Alle Kunden der Südstadt-Tafel werden in Gruppen mit jeweils eigenem Zeitfenster eingeteilt. "Die Gruppen wechseln, so dass jeder mal als Erster an der Reihe ist", erklärt Grün. Noch ist die Südstadt-Tafel gut versorgt mit Lebensmitteln. "Unsere Lager sind gefüllt", sagt Grün. Geschäfte, Kirchengemeinden, aber auch Vereine sammeln Spenden.

Im Diakonie-Laden "Brot und Salz" ist die Lage schwieriger. Auch hier kommen mehr Kunden. Leiterin Daniela Herrmann erklärt: "Manche haben früher für uns gespendet und werden nun selbst zu Kunden. Es ist ein großer Schritt, die Scham zu überwinden und um Hilfe zu bitten." Gleichzeitig kommen immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine. "Wir verständigen uns mit Händen und Füßen, aber auch mit Sprach-Apps über das Handy."

Auch dort gilt: Wer sich in einer akuten Notsituation befindet, erhält Lebensmittel kostenlos – sofort. Christian Heinze vom Diakonischen Werk Heidelberg betont: "Die Regelung gilt für alle Menschen ohne Ausnahme, für Heidelberger wie Flüchtlinge aus allen Ländern. Wer in Not ist, den schicken wir nicht weg."

Allerdings spürt der Diakonie-Laden nicht nur die Inflation, sondern auch eine Änderung der Regeln in den Lebensmittel-Discountern: So werden Waren nun seltener gespendet als früher – und stattdessen in Rabattaktionen verkauft. Auch Lebensmittel mit nahem Verfallsdatum landen daher häufig nicht mehr bei den Tafeln. Genau diese Waren fehlen im Tafelladen. "An manchen Tagen sind einige Regale bei uns leer", sagt Herrmann.

Zudem machen Heinze die Corona-Folgen Sorgen: Der Diakonie-Laden ist sehr klein und musste sich immer wieder an die Regeln anpassen, sogar zeitweise schließen – es gab viel weniger Einnahmen. "Gleichzeitig haben wir in der Coronakrise Waren oft kostenlos zu den Kunden gefahren und abgegeben, denn die Not war groß." Natürlich kann sich der Diakonie-Laden nicht selbst tragen, wird von der Stadt kontinuierlich gefördert – aber mit Corona wurde die finanzielle Lage noch schwieriger. "Wir freuen uns daher sehr über Spenden", so Heinze.

In Heidelberg ist auch die Heidelberger Tafel aktiv. Der Verein hat keinen eigenen Laden, sondern organisiert ehrenamtlich einen Abhol- und Bring-Service. Abgeholt werden Frischwaren wie Obst, Gemüse, Milchprodukte kurz vor dem Verfallsdatum oder auch Brot. Die Lebensmittel gehen dann an Einrichtungen, die Menschen mit geringem Einkommen versorgen. Der Verein finanziert Autos, Treibstoff, Instandhaltung und Versicherung über Spenden. Wolfgang Hagmann vom Verein sagt: "Wir haben genug Spenden. Die Heidelberger spenden viel und gerne." Doch warnt er vor Betrügern, die auf der Straße um Spenden für die Heidelberger Tafel werben. Es sei schon vorgekommen, dass fremde Autos bei den Supermärkten als "Tafel-Autos" vorfuhren und Waren mitnahmen, die für die Tafel vorbereitet worden waren. "Das ist ärgerlich. Damit werden die Bedürftigen bestohlen."