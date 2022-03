Schwere Vorwürfe: Die „Bunte Linke“ unterstellt dem Eigentümer des Hauses in der Schulzengasse in Neuenheim, er habe mit dem Abriss des Gebäudes spekuliert. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Der geplante Abriss des Fischerhauses in der Schulzengasse in Neuenheim beschäftigt nicht nur die Anwohner. Jetzt hat sich auch die "Bunte Linke" eingeschaltet und fordert die Stadt auf, das Haus zu erhalten: "Notfalls sollte sie das Baudenkmal übernehmen und dann sofort gegen weitere Zerstörung sichern." Die "Bunte Linke" will ihre Forderungen in der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses diskutieren.

Im Oktober 2020 wurde dem Eigentümer des Hauses eine Baugenehmigung für den Umbau und die Erweiterung des Mehrfamilienwohnhauses erteilt. Das Haus selbst sollte weitgehend erhalten bleiben. Laut Stadt sei im Zuge der Bauarbeiten jedoch festgestellt worden, dass die Bausubstanz durch Schimmel beschädigt sei, eine Sanierung des Hauses nicht mehr infrage komme und ein Abriss unvermeidlich sei.

Die "Bunte Linke" hat nun den Verdacht geäußert, dass der Eigentümer von Anfang an keine Sanierung geplant, sondern mit dem Abriss des Hauses spekuliert habe, um das Grundstück dichter und höher bebauen zu können. Die Fraktion möchte dies mit Fotos aus der Sanierungsgeschichte untermauern. Als erste Maßnahmen sei das Dach abgedeckt und ungenügend gesichert worden. Überdies habe man die Dachrinnen beseitigt. Dies habe nach Ansicht der "Bunten Linken" zum Eindringen von Wasser geführt und die Bausubstanz geschädigt.

Scharfe Kritik richtet "Bunte-Linke"-Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz an OB Eckart Würzner: "Ich hätte erwartet, dass der Oberbürgermeister sofort den Gemeinderat informiert, wenn der Abriss eines Baudenkmales droht, das sich zudem im Bereich einer Erhaltungssatzung befindet." Ferner vermutet die "Bunte Linke": "Wir halten es für unwahrscheinlich, dass das Amt für Baurecht und Denkmalpflege alle Baumaßnahmen streng überwachte, wie es das Denkmalschutzgesetz des Landes fordert." Die Stadt weist sämtliche Vorwürfe zurück und teilt mit: "Ein Wegsehen der Behörden findet nicht statt, es bestand das uneingeschränkte Interesse am Erhalt des Gebäudes."

Nach RNZ-Informationen haben Anwohner die Stadt am 28. September 2021 schriftlich auf den schlechten Zustand des Hauses aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass es nur unzureichend mit einer Plane geschützt sei und Regen ungehindert in die Fassade laufe. Zwei Tage später – am 30. September – waren deshalb zwei Bauaufseher vor Ort. Laut Stadt ist die Folienabdeckung beim Ortstermin aber weder lose oder schadhaft gewesen. Auch habe das Gebäude keine erkennbaren "aktuellen Nässeschäden aufgrund von Regen" aufgewiesen.

Während sich die Bauaufsicht um akute Nässe kümmerte, lag das Gutachten, das zu dem Schluss kam, dass das Haus wegen Schimmel abgerissen werden muss, schon vor – seit drei Tagen. Der vom Landesamt für Denkmalpflege anerkannte Gutachter war Ende August vor Ort gewesen, das Gutachten selbst stammt aber vom 27. September. Bis das Landesamt für Denkmalpflege dann selber einen Blick auf das Haus warf, ging wieder einige Zeit ins Land. Laut Stadt war das Landesamt gemeinsam mit dem Gutachter und der Unteren Denkmalschutzbehörde am 23. November 2021 in Neuenheim vor Ort.

Die Behörden sind sich einig: Der Pilzbefall an Holz- und Mauerwerk sei "typisch" verlaufen, die Ursachen lägen viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zurück und seien nicht auf die Baumaßnahme zurückzuführen. Die Stadt nimmt auch den Eigentümer in Schutz und betont: "Das Schadensbild wurde erst bei Arbeiten am Dachstuhl ab April 2021 sichtbar, zwar durch die Arbeiten offengelegt, aber weder ausschlaggebend beeinflusst noch verursacht."